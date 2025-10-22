Tranzacție în urma urmăririi penale a conducerii canalului de Telegram Baza

Aram Gabrelyanov, un om de afaceri media rus, de origine armeană, care a construit un imperiu de publicaţii, portaluri şi branduri media, apropiat de cercurile de putere din Rusia, a anunțat achiziționarea canalului Telegram Baza pe 19 septembrie. În același timp, el a afirmat că acest canal „nu va face parte” din holdingul „News Media”. Tranzacția a avut loc pe fondul urmăririi penale a conducerii Baza, transmite publicația rusă Verstka.

Doar că la scurt timp, Aram Gabrelyanov a cedat o parte din compania recent achiziționată „4 kota” (persoană juridică a canalului Telegram Baza) publicației „News Media”, controlată de Yuri Kovalciuk. Acest lucru este confirmat de datele din Registrul Federal al Persoanelor Juridice, consultate de sursa citată.

„News Media” a obținut 34% din capitalul social al companiei „4 kota” pe 20 octombrie. Restul de 66% este în continuare controlat de Gabrelyanov.

Acuzații penale

În iulie, forțele de ordine au deschis un dosar pentru abuz de putere și luare de mită împotriva lui Gleb Trifonov, redactorul-șef Baza și a producătoarei Tatiana Lukianova. Ancheta susținea că jurnaliștii cumpărau informații oficiale de la polițiști și le publicau pe canal.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Surse ale „Verstka” afirmau încă de atunci că Baza a fost cumpărată de Gabrelyanov tocmai în interesul familiei Kovalciuk, pentru care Trifonov și Lukyanova ar fi primit garanții că vor fi transferați din arestul preventiv în arest la domiciliu și că acuzațiile împotriva lor vor fi atenuate.

Ce este „News Media”?

„News Media” este un holding creat de Gabrelyanov în 2001. Rețeaua sa include, printre altele, publicația Life și canalele Telegram Mash și Shot.

În 2017, Gabrelyanov controla doar 25% din societate, restul de 75% aparținând fondului „Media+”, asociat cu National Media Group (NMG) al lui Yuri Kovalciuk.

Cine este Yuri Kovalciuk, prietenul lui Putin

Yuri Kovalciuk este un miliardar rus și om de afaceri, considerat a fi „bancherul personal” al președintelui Vladimir Putin. El este cunoscut ca un apropiat și consilier de încredere al lui Putin încă din anii 1990.

Kovalciuk este și principalul acționar al băncii Rossiya, contribuind la crearea şi consolidarea holdingului media National Media Group, care controlează canale de televiziune federale‑cheie, ziare şi alte active mass‑media în Rusia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE