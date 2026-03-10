Mersul la toaletă în timpul unui zbor poate elimina disconfortul și stresul. O stewardesă cu experiență a dezvăluit cele mai bune momente pentru a folosi toaleta în avion.

Primul moment optim este imediat după ce echipajul a strâns resturile de la primul serviciu de masă. Pasagerii sunt, de obicei, ocupați cu servirea mesei și e mai puțin probabil să formeze cozi.

Un alt moment favorabil este înainte de anunțul pregătirii pentru aterizare, evitând astfel aglomerația care se formează în apropierea acestuia.

„Cel mai bun moment este imediat după ce am strâns masa sau chiar înainte de anunțul pentru aterizare. După acest anunț, majoritatea pasagerilor merg la toaletă, ceea ce cauzează aglomerație”, explică Sarah B, citată de portalul Travel and Leisure.

Ea adaugă că așteptarea până la servirea celei de-a doua mese, de obicei cu 60–90 de minute înainte de aterizare, poate fi riscantă, deoarece cozile pot deveni foarte lungi, iar semnalul „puneți-vă centura” poate împiedica accesul la toaletă.

Un alt sfat util vine de la Rani Cheema, consultantă de călătorii, care recomandă utilizarea toaletei de mai multe ori înainte de îmbarcare.

„Înainte să urc în avion, mă asigur că merg la toaletă cât de des posibil. De asemenea, evit să beau multe lichide înainte de zbor, dar mă hidratez constant în timpul acestuia pentru a evita urgențele”, afirmă Cheema.

Ea subliniază că cel mai bun moment pentru a merge la toaletă este atunci când majoritatea pasagerilor dorm, deoarece cozile sunt aproape inexistente.

Pe lângă momentul ales, Cheema sugerează să se opteze pentru toaletele mai puțin vizibile, de exemplu cele din spatele avionului, unde este mai puțin aglomerat.

Conform statisticilor, în medie, o singură toaletă deservește aproximativ 60 de pasageri, ceea ce face ca alegerea unui moment potrivit să fie esențială.

