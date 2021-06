Știri România Când Guvernul României face fapte bune. Povestea Oanei Rotar, prima tânără cu sindrom Down angajată în minister De Iulia Marin, Vlad Chirea (foto), . Ultimul update Sâmbătă, 05 iunie 2021, 14:01

Oana Rotar are 28 de ani și, de aproape două luni, lucrează la Ministerul Muncii, cu jumătate de normă. Tânăra are sindrom Down, o afecțiune genetică rară, care presupune și o nevoie deosebită de îndrumare în realizarea sarcinilor specifice funcției sale. Oana spune despre ea că este o fată norocoasă. 1 din 500 de tineri cu sindrom Down este angajat în România.