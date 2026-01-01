Cei care vor să recupereze crucea din Dunăre trebuie să demonstreze că sunt sănătoși

Anul acesta, principalele centre ecleziastice, precum Patriarhia Română, Constanța, Galați și Brăila, și-au anunțat deja programul complet al slujbelor, pentru ca pelerinii să își poată organiza participarea în familie sau în comunitate.

În data de 6 ianuarie, comunitățile religioase din Galați și Brăila, două orașe legate de Dunăre, vor celebra Boboteaza prin slujbe speciale în biserici și prin sfințirea apelor în zona portuară sau pe malul fluviului.

La Galați, ceremonia este programată în jurul orelor de dimineață, atunci când credincioșii se adună în număr mare în apropierea apelor Dunării pentru a participa la ridicarea crucii, aruncarea acesteia în fluviu și recuperarea simbolică de către tineri.

La fel și la Brăila, unde ceremonia Întâistătătorilor bisericii locale va marca sfințirea apelor și oferirea Agheasmei Mari pentru toți cei prezenți. Astfel, tradiția se împletește cu peisajul specific Dunării, oferind un spectacol religios de o emoție puternică.

Brăilenii care doresc să participe, în 6 ianuarie 2026, de Bobotează, la tradiționalul ceremonial al recuperării crucii din apele Dunării au fost nevoiți să prezinte obligatoriu, la înscriere, cartea de identitate, o adeverință medicală și diagrama EKG, pentru a dovedi că nu suferă de afecţiuni cardiace.

Programul Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena de Bobotează

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei se vor desfășura după următorului program:

8:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena.

10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această agheasmă.

11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE