Antrenată de Cristiano Bergodi, U Cluj a reușit să profite de o prestație modestă a gazdelor, care nu au reușit să speculeze pasul greșit făcut de Dinamo în etapa anterioară. Deși Rapidul începuse anul în forță, câștigând primele două meciuri, echipa lui Constantin Gâlcă a cedat în fața unui adversar determinat.

Meciul a fost echilibrat în prima sa parte, însă «șepcile roșii» au reușit să deschidă scorul în minutul 66, când Mendy a înscris din apropiere, după o pasă cu capul a lui Iulian Cristea. «Vraja» s-a rupt pentru Rapid, care s-a blocat complet după acest gol, permițând clujenilor să preia controlul jocului.

În minutul 83, același Mendy a obținut un penalty, transformat fără emoții de Dan Nistor. Astfel, U Cluj a reușit să închidă tabela și să obțină o victorie importantă, care le oferă un avânt considerabil în cursa pentru primele șase locuri din clasament.

De cealaltă parte, Rapidul a avut puține ocazii clare de a marca, cea mai mare șansă venind abia în minutul 60, când Christensen a ratat de puțin ținta, spre dezamăgirea fanilor din tribune. În ultimele 20 de minute, gazdele au încercat să forțeze o egalare, dar lipsa de luciditate în fața porții și organizarea defensivă a oaspeților au făcut imposibil acest lucru.

Eșecul împotriva U Cluj ridică semne de întrebare cu privire la forma echipei lui Gâlcă, mai ales în contextul obiectivului asumat de a câștiga titlul în acest sezon.

U Cluj, pe de altă parte, demonstrează că renașterea echipei sub comanda lui Bergodi nu este întâmplătoare. Cu o serie de patru victorii consecutive în deplasare pe terenul Rapidului, ardelenii își confirmă locul printre pretendentele la play-off-ul Superligii. Lupta pentru primele șase locuri devine tot mai intensă, iar meciurile viitoare se anunță decisive pentru ambele echipe, scrie gsp.

