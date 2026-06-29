Potrivit PhoneArena, care îl citează pe Mark Gurman de la Bloomberg, modelele iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max și iPhone Ultra vor fi prezentate pe 8 septembrie, în conformitate cu calendarul tradițional de lansare al companiei.

Data lansării, una predictibilă

După cum a declarat același Mark Gurman, Apple își păstrează strategia obișnuită, lansând produse noi în prima marți sau miercuri după Ziua Muncii în SUA.

Această tactică maximizează veniturile din trimestrul patru și permite pregătirea stocurilor pentru sezonul de sărbători.

Ce aduc iPhone-urile noi?

Conform sursei citate, iPhone 18 Pro va include un chipset de 2nm, un Dynamic Island mai redus în dimensiuni, o cameră cu diafragmă variabilă și o durată extinsă a bateriei.

Cu toate acestea, îmbunătățirile, deși utile, nu justifică o creștere de preț estimată la 200-300 dolari.

Modelul iPhone Ultra, care va fi primul telefon pliabil al companiei, vine la un preț ridicat încă de la început. Totuși, criza de memorii, provocată de cererea masivă din industria AI, ar putea împinge costurile și mai sus.

Impactul AI asupra prețurilor

Criza globală de memorii afectează mai multe sectoare, inclusiv industria smartphone-urilor.

Potrivit sursei citate, utilizatorii iPhone ar putea plăti mai mult pentru telefoanele lor, deși AI-ul nu a revoluționat utilizarea lor. Modelele iPhone 18 vor include funcții bazate pe Gemini, tehnologia dezvoltată de Google.

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