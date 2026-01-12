Aceasta dată de prezentare este mai târzie decât lansările modelelor anterioare. Când vor fi disponibile însă în magazine? Potrivit Android Authority, telefoanele vor ajunge în Europa pe 11 martie, dată valabilă și pentru alte regiuni.

Perioadă mai scurtă între lansare și disponibilitate în magazine

Anul trecut, Galaxy S25 a fost dezvăluit pe 22 ianuarie și disponibil în magazine pe 7 februarie. Astfel, Galaxy S26 promite un interval mai scurt între lansare și disponibilitatea generală.

Modelul de top, Galaxy S26 Ultra, va fi echipat exclusiv cu procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5, iar îmbunătățirile includ camere foto actualizate și încărcare rapidă de 60W.

Modelele mai ieftine vin echipate cu Exynos în Europa

Modelele S26 și S26 Plus vor avea fie Snapdragon, fie Exynos, în funcție de regiune. Bateria modelului de bază ar putea avea 4.300 mAh, iar cea a S26 Plus 4.900 mAh.

Toate cele trei device-uri ar putea suporta codec-ul APV și o opțiune de captură foto de 24MP prin Camera Assistant.

