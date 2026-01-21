Lumea modei este în doliu, după ce celebrul designer italian Valentino Garavani s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă, care va rămâne pentru totdeauna în istoria fashionului internațional. Anunțul trist a fost făcut pe 19 ianuarie, pe pagina de Instagram a fundației Valentino, unde au fost oferite și detalii despre ceremoniile organizate în memoria sa.

„Valentino Garavani a trecut astăzi la cele veșnice, la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi”, se arată în mesajul publicat. Potrivit anunțului oficial, trupul neînsuflețit va fi depus pentru omagii la PM23, în Piazza Mignanelli 23, miercuri, 21 ianuarie, și joi, 22 ianuarie, între orele 11:00 și 18:00. Funeraliile vor avea loc vineri, 23 ianuarie, la Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, din Piazza della Repubblica, Roma, la ora 11:00.

Valentino Garavani a fondat casa de modă Valentino în anul 1960

Valentino Garavani a fondat casa de modă Valentino în anul 1960, la Roma, reușind să transforme brandul într-unul dintre cele mai prestigioase nume din industria fashion. De-a lungul carierei sale, designerul a îmbrăcat unele dintre cele mai mari personalități ale lumii, printre care Jackie Kennedy, Prințesa Diana, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Julia Roberts, dar și multe alte vedete internaționale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Reacții după moartea lui Valentino Garavani

Moartea sa a stârnit un val de reacții emoționante din partea celebrităților care l-au cunoscut și apreciat. Gwyneth Paltrow i-a adus un omagiu emoționant pe Instagram, amintind de legătura specială dintre ei:

„Am fost atât de norocoasă să îl cunosc și să îl iubesc pe Valentino – să îl cunosc pe omul adevărat, în intimitate. Omul îndrăgostit de frumusețe, de familie, de muze, de prieteni. De câinii lui, de grădinile lui și de o poveste bună de la Hollywood. L-am iubit enorm. Îmi va lipsi cum mă cicălea mereu să «port măcar puțin rimel» când veneam la cină. Râsul lui poznaș. Simt că este sfârșitul unei ere. Odihnește-te în pace, Vava”, a scris actrița.

Valentino a semnat unele dintre cele mai iconice apariții ale actriței, inclusiv ținute de la Met Gala, gale de premiere, dar și rochii purtate la nunta ei cu Brad Falchuk, în 2018.

Și Cindy Crawford, unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale lumii, a transmis un mesaj emoționant: „Sunt devastată să aud de trecerea în neființă a lui Valentino Garavani. A fost un adevărat maestru al artei sale și voi fi mereu recunoscătoare pentru anii în care am avut privilegiul de a lucra îndeaproape cu el”.

De asemenea, o altă mare creatoare de modă a scris: „Astăzi am pierdut un adevărat maestru, care va fi amintit pentru totdeauna prin arta sa. Gândurile mele se îndreaptă către Giancarlo, care nu i-a părăsit niciodată partea în toți acești ani. Nu va fi uitat niciodată”.

Dispariția lui Valentino Garavani marchează sfârșitul unei epoci și lasă un gol imens în industria modei, însă creațiile sale, eleganța inconfundabilă și celebra nuanță de „roșu Valentino” vor continua să inspire generații întregi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE