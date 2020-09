Detalii neștiute despre cei care vor să ajungă primari. Gabriel Mutu are ceasuri de 152.000 de euro, iar Vanghelie e pasionat de tablouri valoroase!

O analiză a declarațiilor de avere ale acestora îl arată pe Cristian Popescu Piedone cu cinci mașini de epocă, pe Dan Cristian Popescu proprietar a două case de vacanță în Florida, iar pe Daniel Băluţă, cu numai 20.000 de euro cash.

Haideți să-i cunoaștem împreună pe politicienii cu cele mai interesante declarații de avere din Capitală.

Gabriel Mutu, ceasuri de 152.000 de euro!

Oamenii care îndeamnă comunitatea să-i aleagă promițând că vor fi buni gospodari sunt pasionați de obiecte de lux și de artă.

Campion este Gabriel Mutu, actualul primar al Sectorului 6 şi candidat PSD pentru un nou mandal la aceeași primărie.

Pe lângă cele are trei terenuri pe care le deține, un apartament şi un spaţiu comercial, acesta are bijuterii din aur de 22.000 de euro, tablouri de 15.000 de euro, dar și ceasuri de 152.000 de euro!

Gabriel Mutu

Dețin 756.000 de lei în numerar, dar și 30.000 de euro. În conturi mai are 73.000 de euro.

În 2019 a avut venituri de 164.000 de lei din funcţia de primar, 85.000 de lei din închirierea unui spațiu, dar şi 325.000 de lei din dividende.

Cum a ajuns la aceste averi e un secret de fabricație al politicianului român.

Piedone, colecționarul de mașini de epocă

Cristian Popescu Piedone, fost primar la Sectorul 4, actualmente candidatul PPU la Primăria Sectorului 5, colecționează mașini de epocă.

Recomandări A doua zi de școală pentru familia stabilită în ruinele uzinei Steagul Roșu. Gemenele vor curent pentru lecții

Cristian Popescu Piedone

Piedone deține nu mai puțin de cinci mașini extrem de valoroase, pe care, în trecut, le închiria cu ora la evenimente festive, nunți și botezuri. În funcție de eveniment, solicita între 100 și 150 de euro pentru o oră.

Potrivit declarației de avere, Piedone este proprietarul unui Mercedes din 1966, al unui Oldsmobile din 1959 și a trei mașini Cadillac din 1968, 1973, respectiv 1974.

Pe lângă cele cinci mașini de colecție, Piedone are patru terenuri intravilane în Bragadiru, de aproximativ 2.000 de metri pătrați, o casă și un cont cu 50.760 de euro.

Clotilde Armand are conturi în România și în Elveția

Candidata USR-PLUS la alegerile locale pentru postul de primar al Sectorului 1 are cele mai multe conturi bancare deschise.

Clotilde Armand | Foto: Hepta

Clotilde Armand are conturi în România, dar și în Franța, în trei monede, lei, euro și dolari. În total, are 430.000 de lei, 330.000 de euro și doar 17.280 de dolari. Mai deține un teren intravilan în București, dar și o casă, tot în Capitală.

Recomandări Decizia Spitalului Bagdasar, după cazul angajatei hărțuite: toți angajații de la Urgență vor fi reinstruiți

În ultimul an, reprezentanta dreptei în Sectorul 1 a câștigat 6.205 lei din funcția de consilier local, 65.000 de euro din postura de europarlamentar, iar 430.000 de lei i-au intrat în conturi pentru management, pe un PFA. Conform declarației de avere, deține două mașini – un Nissan din 2005 și un BMW cumpărat acum 10 ani.

Marian Vanghelie, pasionat de tablouri și de ceasuri

Marian Vanghelie vrea să fie din nou primarul sectorului 5 și să-i “fure” postul lui Daniel Florea, primarul în funcție al PSD. Acesta și-a depus declarația de avere și este una extrem de săracă.

Marian Vanghelie | Foto: Hepta

Vanghelie deține doar două apartamente și un automobil Mercedes, dar strălucește la alte achiziții.

Recomandări Anisie, acest mister al guvernării PNL. Cum de a ajuns ministru al educației un om din pepiniera de mediocritate a SRI?

Politicianul are cinci ceasuri de 70.000 de euro și cinci tablouri evaluate la 85.000 de euro.

Vanghelie a avut parte și de necazuri cu hoții. Casa acestuia din localitatea Ghermăneşti a fost spartă anul trecut, fostul primar de la 5 reclamând, printre altele, furtul tabloului “Cap de copil” de Gheorghe Petraşcu, dispariţia a două ceasuri, a unor butoni şi a unor bijuterii, prejudiciul fiind estimat la 300.000 de euro.

Popescu și casa de vacanță din Florida

Candidatul PSD din Sectorul 2, Dan Cristian Popescu, actualmente viceprimarul sectorului, are una dintre cele mai interesante declarații de avere.

Dan Cristian Popescu | Foto: Hepta

Acesta deține două case de vacanță în Florida, o casă în București, 6 apartamente, dar și spații comerciale.

Popescu are și un autovehicul Lexus din 2006, bijuterii în valoare de 155.000 de euro, obiecte de artă și de cult estimate la 40.000 de euro și ceasuri în valoare de 55.000 de euro.

În conturile din România are peste 6.300.000 de lei, dar și 248.000 de dolari. Politicianul care visează la postul de edil a făcut economii și în băncile americane, acolo unde are 126.000 de dolari.

Iar salariul brut pe care acesta l-a câștigat de la primărie în ultimul an este de 250.000 de lei.

Ciucu, jurnalistul care face bani din consultanță

Ciprian Ciucu, politician susținut și de USR-PLUS, este alegerea PNL la Primăria Sectorului 6. Ciucu a fost comentator politic al săptămânalului Observator Cultural, a publicat în Dilema Veche și România Liberă, dar și în Cotidianul.

Ciprian Ciucu | Foto: Hepta

În PNL a ocupat mai multe funcții, iar conform declarației de avere, deține două apartamente, cinci conturi în lei și euro – în total, aproximativ 52.000 de euro -, dar o mare parte a veniturilor sale vine din consultanță. Mai exact, 62.100 de euro încasați de la două firme, dar și un salariu de 12.000 de lei de la Asociația Centrul Român de Politici Europene și de la Asociația Ține de noi.

În conturile lui Ciucu au mai intrat în ultimul an și 7.600 de lei din funcția de consilier general al municipiului București.

Băluță are 20.000 de euro cash

Daniel Băluţă, actualul primar de la Sectorul 4 și candidatul PSD pentru un nou mandat, are, potrivit declaraţiei de avere, două terenuri, o casă, un apartament, un autoturism Volkswagen Tiguan, precum şi bijuterii şi tablouri în valoare de 10.000-15.000 de euro, moștenire de familie.

Daniel Băluţă | Foto: Hepta

Are 20.000 de euro cash, nu are conturi bancare, dar are o datorie de 80.000 de lei la Banca Transilvania.

În ultimul an, Băluță a câștigat 132.000 de lei din salariul de primar, dar și 125.000 de lei de la o companie la care este asociat, BD Medical 2002.

Contracandidatul său, Ștefănel Dan Marin, din partea PMP, are două apartamente și-o casă la Pucioasa, 6.300 de lei în conturi, dar și un Volkswagen Passat, cumpărat în 2009.

Citeşte şi:

Opriți șpaga! Ce datorează Astra Arad după ce, împotriva aranjamentului primăriei lui Firea, a câștigat licitația celor 100 de tramvaie

Când vor avea elevii de clasa a VIII-a toate manualele? Răspunsul ministrului Educației

PARTENERI - GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară

PARTENERI - PLAYTECH O mamă s-a TREZIT din COMĂ după 27 de ani. Primul lucru pe care l-a zis...

HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2020. Racii prind puteri și se simt din ce în ce mai bine în propria piele

Telekomsport "Am făcut-o şi de 7 ori într-o noapte". Are 74 de ani, dar încă mai poate. Detalii incendiare despre Năstase