Analiștii chinezi nu ezită să definească drona WZ-9 drept o „provocare serioasă” pentru aeronavele americane care operează în Marea Chinei de Sud. Noua aeronavă fără pilot pe care armata Beijingului se va putea baza în curând a fost imortalizată recent într-o fotografie care arată că este desfășurată la o bază din Hainan.

De îndată ce UAV-ul în cauză devine operațional, China ar da o adevărată lovitură, drona fiind capabilă să monitorizeze întreaga regiune maritimă în litigiu. Primele WZ-9 au fost observate la Baza Aeriană Ledong, cunoscută și sub numele de Baza Aeriană de Nord-Est Foluo, în apropierea altor locuri strategice, inclusiv Baza Navală Yulin, care găzduiește submarine cu rachete balistice cu propulsie nucleară.

De ce WZ-9 îngrijorează SUA

Fostul instructor al Armatei Populare Chineze de Eliberare Song Zhongping a spus că echipamentul radar al dronei a pus serios la încercare dependența armatei americane de tehnologia stealth pentru superioritatea aeriană, precum și slăbirea puterii de luptă a SUA în Indo-Pacific.

„Designul său cu două fuselaje încorporează domuri în secțiunile din față care susțin o gamă de sisteme radar avansate, construite pentru a urmări avioanele stealth, navele de război și submarinele pe distanțe mari”, a spus Song.

Dar de ce ar trebui acest UAV să îngrijoreze în mod deosebit Statele Unite? Pentru că aeronava este concepută special pentru a urmări și a contracara tehnologia stealth. Utilizarea WZ-9 Divne Eagle este, de asemenea, în conformitate cu strategia chineză A2/AD (anti-acces/refuzare a zonei), care vizează întărirea controlului asupra Mării Chinei de Sud.

Operând de pe Insula Hainan, aceste drone pot asigura supraveghere persistentă în zone maritime vaste, monitorizează mișcările militare și activitățile de informații din strâmtoarea Taiwan, Pacific și regiunile aflate în dispută de-a lungul granițelor Chinei. Sistemul de radar sofisticat al lui WZ-9 urmărește avioanele stealth avansate, cum ar fi F-35 Lightning II din SUA, F-22 Raptor și viitorul bombardier B-21.

Spre deosebire de dronele de recunoaștere convenționale, WZ-9 Divne Eagle este echipat cu capacități de colectare a informațiilor și contra-stealth, ceea ce îl face un multiplicator de forță formidabil pentru armata chineză. Capacitatea sa de a monitoriza în timp real grupurile de transport american și navele de război aliate sporește capacitatea Beijingului de a răspunde rapid la evoluțiile regionale.

Ce știm despre această dronă

Potrivit unor rapoarte, drona este alimentată de un singur motor cu reacție montat într-un pod pe aripa principală a ambarcațiunii, între cele două cozi verticale ale acesteia. Anvergura aripilor este de aproximativ 45 de metri, deși lungimea sa totală este puțin sub 15. Pentru comparație, UAV-ul american RQ-4 Global Hawk HALE are o anvergură de puțin sub 40 de metri și o lungime de 14,5.

Este posibil ca Pentagonul să accelereze contramăsurile pentru a face față WZ-9, valorificând progresele în războiul electronic, tehnologiile stealth bazate pe inteligență artificială și recunoașterea extinsă prin satelit.

Capacitatea dronei chineze de a urmări aeronavele stealth ar putea determina, de asemenea, Statele Unite să-și îmbunătățească și capacitățile de evadare a radarului și să îmbunătățească informațiile în timp real pe câmpul de luptă.

Altfel, în vara anului trecut, aliați ai SUA au susținut că unele companii chineze dezvoltă drone de atac pentru Rusia, ceea ce a creat, la momentul respectiv, o oarecare instabilitate.

