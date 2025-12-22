Adio bicicletelor și trotinetelor: Bruxelles le interzice în zona pietonală centrală

Începând din ianuarie 2026, aceste vehicule vor avea voie să tranziteze zona doar între orele 4:00 și 11:00 dimineața. În restul zilei, utilizatorii vor fi obligați să coboare de pe bicicletă sau trotinetă și să le împingă dacă doresc să traverseze perimetrul pietonal.

Zona vizată acoperă o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați, în inima capitalei belgiene, care a devenit exclusiv pietonală în urma extinderii spațiului fără trafic auto din anul 2015. Proiectul este menit să revitalizeze centrul orașului, să creeze un mediu mai verde și mai liniștit și să reducă traficul motorizat.

Autoritățile locale spun că decizia a fost luată în urma creșterii numărului de plângeri legate de interacțiunea dintre pietoni și bicicliști sau utilizatori de trotinete, mai ales în condițiile în care limita de viteză de 6 km/h nu este respectată constant în spațiul comun.

Autoritățile belgiene invocă motive de siguranță

Anaïs Maes, consilier municipal responsabil pentru mobilitatea urbană, a explicat că noua regulă răspunde unor îngrijorări legate de siguranță, în special din partea persoanelor vârstnice, a familiilor cu copii și a persoanelor cu mobilitate redusă.

Potrivit lui Maes, mulți pietoni se simt inconfortabil sau chiar în pericol în mijlocul fluxului de biciclete, de teama unor accidente.

Critici dure din partea organizațiilor de cicliști

Decizia a fost puternic contestată de organizațiile de cicliști și de unele grupuri pentru siguranță rutieră, care o consideră excesivă, scrie as.com. Acestea susțin că rutele alternative propuse nu sunt sigure, deoarece trec prin artere cu trafic intens, numeroase unghiuri moarte și fără infrastructură adecvată pentru protejarea bicicliștilor.

Grupurile au catalogat măsura drept „absurdă” și cer o abordare mai echilibrată, care să includă benzi dedicate bicicletelor în interiorul zonei urbane, în locul unei interdicții aproape totale.

Administrația locală susține însă că amenajarea unor piste dedicate în interiorul zonei pietonale ar putea încuraja viteze mai mari și ar genera și mai multe conflicte între pietoni și bicicliști.

Discuțiile privind data exactă a implementării și detaliile operaționale ale interdicției sunt încă în desfășurare. Potrivit rtbf.be, măsura ar urma să intre în vigoare din ianuarie 2026.

Accidentele cu trotinete au crescut cu 43% într-un an, în Belgia

Numărul accidentelor rutiere soldate cu victime a crescut în Belgia, iar trotinetele electrice sunt implicate tot mai des în incidente grave, arată datele oficiale Vias, instituția publică belgiană responsabilă cu siguranța rutieră, mobilitatea și infrastructura drumurilor.

În primele trei trimestre ale anului 2025, numărul accidentelor rutiere soldate cu vătămări corporale a crescut cu 5%, comparativ cu primele nouă luni din 2024.

Cea mai mare creștere este înregistrată în cazul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice, care au crescut cu 43% la nivel național. În total, au fost raportate 1.849 de accidente soldate cu vătămări corporale, ceea ce înseamnă aproape șapte accidente pe zi, arată datele centrului pentru siguranță rutieră.

Între ianuarie și septembrie, pe rețeaua rutieră din Belgia au fost înregistrate 27.662 de accidente corporale. Creșterea este una generalizată la nivel național:

Bruxelles: +7%

Valonia: +6%

Flandra: +5%

Pe lângă trotinetele electrice, care au înregistrat o creștere de 43%, și bicicletele electrice apar tot mai frecvent în statistici. În primele nouă luni ale anului, au fost raportate 3.138 de accidente corporale implicând biciclete electrice, ceea ce reprezintă o creștere de 20% față de anul precedent.

Accidentele în care sunt implicate mopedele au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, crescând de la 2.509 la 2.794, adică o majorare de 11%.

Alte orașe care au impus restricții pentru trotinetele electrice

Nicio țară nu a interzis complet trotinetele electrice la nivel național, dar mai multe au restricții severe sau interdicții în orașe majore, motivate de accidente, aglomerație și siguranță.​

Orașe cu interdicții totale pentru închirieri:

Paris (Franța): Primul oraș european care a interzis complet trotinetele electrice închiriate din 2023, după referendum.​

Madrid (Spania): A eliminat trotinetele închiriate în 2018, cu reguli stricte rămase.​

Praga (Cehia): Va interzice închirierile din ianuarie 2026 din cauza traficului haotic.​

Țări cu restricții naționale stricte:

Regatul Unit și Irlanda: Interzise pe drumuri publice și trotuare; permise doar pe teren privat.​

Olanda: Clasificate ca mopede ușoare, necesită plăcuțe, asigurare și omologare din 2025.​

Suedia: Interzise pe piste de biciclete dacă depășesc 20 km/h.​

Alte orașe precum Barcelona, Londra sau Melbourne au reguli similare, iar Belgia cere interzicerea modelelor prea rapide la nivel UE.



