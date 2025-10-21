Consilierii locali din Cehia au aprobat luni modificări ale reglementărilor privind transportul partajat în Praga, oraș cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale cărui străzi pietruite și patrimoniu istoric au atras peste opt milioane de turiști în 2024.

De ce interzice Praga trotinetele electrice

Deși bicicletele – atât cele clasice, cât și cele electrice – vor fi supuse unor noi reguli privind locurile în care pot fi parcate, trotinetele electrice nu sunt menționate în noile reglementări, ceea ce, în practică, le interzice utilizarea în oraș.

„Sfârșitul trotinetelor electrice a fost aprobat! Introducem reguli clare care vor elibera spațiul public de traficul haotic al trotinetelor, folosite adesea în centrul orașului mai degrabă ca atracție turistică decât ca mijloc de transport și care provocau un trafic necontrolat pe și în jurul zonelor pietonale”, a anunțat pe platforma X, luni, Zdeněk Hřib, președintele Partidului Piraților la nivel național și viceprimar responsabil cu transportul în Primăria din Praga.

Oficialii praghezi au declarat că au acționat în urma numeroaselor plângeri ale locuitorilor privind pericolele reprezentate de trotinetele care circulă cu viteză pe trotuare sau prin parcuri ori care blochează trotuarele și locurile de parcare atunci când nu sunt folosite.

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Alte țări care au interzis trotinetele electrice

Praga este una dintre numeroasele destinații turistice populare din Europa care au luat măsuri împotriva trotinetelor electrice în ultimii ani.

Multe orașe au impus reguli stricte de siguranță – cum ar fi obligativitatea purtării căștii și a asigurării în orașele italiene – sau le-au interzis complet, cum s-a întâmplat la Paris și Madrid.

Finlanda, de exemplu, a interzis folosirea lor de către persoanele sub 15 ani.

Reacția Lime, după interzicerea trotinetelor electrice

Orașul, care dorește să încurajeze utilizarea mai extinsă a serviciilor de închiriere a bicicletelor, a afirmat că trotinetele electrice sunt implicate într-un număr mai mare de accidente decât bicicletele.

Lime, unul dintre cei mai mari operatori de trotinete electrice din oraș, și-a exprimat regretul față de decizie.

În orașele unde există „un dialog constructiv” între autorități și operatori, „trotinetele pot funcționa foarte bine și pot deservi cetățenii”, a declarat Václav Petr, directorul general al Lime pentru Republica Cehă, citat de agenția de presă CTK.

Cel puțin un accident pe zi în care au fost implicate trotinete electrice s-a înregistrat și în București, ultimul caz fiind cel al unei femei lovite pe trecerea de pietoni și care a murit după câteva zile de spitalizare.

Conform Poliției, în primele șase luni, peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Vremea în perioada 20 octombrie - 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Știri România 08:47
Vremea în perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Știri România 08:28
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Parteneri
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Adevarul.ro
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
Fanatik.ro
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 20 oct.
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 20 oct.
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
ObservatorNews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
StirileKanalD.ro
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Politică 20 oct.
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței