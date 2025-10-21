Consilierii locali din Cehia au aprobat luni modificări ale reglementărilor privind transportul partajat în Praga, oraș cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale cărui străzi pietruite și patrimoniu istoric au atras peste opt milioane de turiști în 2024.

De ce interzice Praga trotinetele electrice

Deși bicicletele – atât cele clasice, cât și cele electrice – vor fi supuse unor noi reguli privind locurile în care pot fi parcate, trotinetele electrice nu sunt menționate în noile reglementări, ceea ce, în practică, le interzice utilizarea în oraș.

„Sfârșitul trotinetelor electrice a fost aprobat! Introducem reguli clare care vor elibera spațiul public de traficul haotic al trotinetelor, folosite adesea în centrul orașului mai degrabă ca atracție turistică decât ca mijloc de transport și care provocau un trafic necontrolat pe și în jurul zonelor pietonale”, a anunțat pe platforma X, luni, Zdeněk Hřib, președintele Partidului Piraților la nivel național și viceprimar responsabil cu transportul în Primăria din Praga.

Oficialii praghezi au declarat că au acționat în urma numeroaselor plângeri ale locuitorilor privind pericolele reprezentate de trotinetele care circulă cu viteză pe trotuare sau prin parcuri ori care blochează trotuarele și locurile de parcare atunci când nu sunt folosite.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Alte țări care au interzis trotinetele electrice

Praga este una dintre numeroasele destinații turistice populare din Europa care au luat măsuri împotriva trotinetelor electrice în ultimii ani.

Multe orașe au impus reguli stricte de siguranță – cum ar fi obligativitatea purtării căștii și a asigurării în orașele italiene – sau le-au interzis complet, cum s-a întâmplat la Paris și Madrid.

Finlanda, de exemplu, a interzis folosirea lor de către persoanele sub 15 ani.

Reacția Lime, după interzicerea trotinetelor electrice

Orașul, care dorește să încurajeze utilizarea mai extinsă a serviciilor de închiriere a bicicletelor, a afirmat că trotinetele electrice sunt implicate într-un număr mai mare de accidente decât bicicletele.

Lime, unul dintre cei mai mari operatori de trotinete electrice din oraș, și-a exprimat regretul față de decizie.

În orașele unde există „un dialog constructiv” între autorități și operatori, „trotinetele pot funcționa foarte bine și pot deservi cetățenii”, a declarat Václav Petr, directorul general al Lime pentru Republica Cehă, citat de agenția de presă CTK.

Cel puțin un accident pe zi în care au fost implicate trotinete electrice s-a înregistrat și în București, ultimul caz fiind cel al unei femei lovite pe trecerea de pietoni și care a murit după câteva zile de spitalizare.

Conform Poliției, în primele șase luni, peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE