Modificări semnificative pentru SRL-uri

În prezent, capitalul social minim pentru SRL-uri poate fi de doar 1 leu. Noua prevedere va fi inclusă într-un proiect al Ministerului Finanțelor.

„Nivelul de 8.000 de lei reprezintă actualizarea cu inflația a capitalului social de 200 de lei, care nu a mai fost actualizat din anii ’90”, a explicat Alexandru Nazare.

Firmele înființate după 1 ianuarie 2026 vor trebui să respecte noua legislație. Pentru cele existente, se vor aplica norme tranzitorii în perioada 2024-2026.

Înainte de noiembrie 2020, capitalul social minim era de 200 de lei. Acesta a fost redus la 1 leu, cu excepția cazurilor în care sunt mai mulți asociați.

Alte schimbări încadrate în al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

„O altă măsură se referă la taxa pe fluxurile extracomunitare de colete. Sunt foarte mulţi antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români, care vând în online şi care au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zone extracomunitare”, a mai explicat Alexandru Nazare în cadrul conferinței de presă.

Se propune o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro. Aceasta va fi implementată cu ajutorul companiilor de curierat.

Ministrul a anunțat introducerea bodycam-urilor pentru funcționarii ANAF, vamă și ONJN. De asemenea, vor fi implementate teste de integritate în instituțiile de control fiscal.

„Reiau ideile legate de testele de integritate pentru ANAF, pentru Autoritatea Vamală Română şi pentru ONJN”, a declarat Nazare, subliniind importanța acestor măsuri pentru combaterea fraudei.

