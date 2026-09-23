Căpitanul unei nave comerciale a fost ucis în urma unor atacuri aeriene efectuate de ruși în Odesa

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Rușii au atacat o navă comercială ancorată într-un port din regiunea Odesa și l-au ucis pe căpitanul vasului aflat sub pavilionul țării insulare Antigua și Barbuda, relatează AFP și Ukrainska Pravda.
Un anunț în acest sens a fost făcut pe Telegram de către șeful administrației regionale din Odesa, Oleh Kiper.
Potrivit acestuia, rușii au atacat din nou infrastructura portuară și civilă din Odesa. Căpitanul unei nave comerciale lovite de ruși a fost ucis, iar un incendiu a izbucnit la bord. Ceilalți membri ai echipajului au fost evacuați. Căpitanul navei era de origine ucraineană.
În plus, rușii au atacat depozite cu medicamente, bunuri de uz casnic și alimente. Pompierii s-au luptat timp de câteva ore cu flăcările.
Rusia a lansat peste 160 de drone împotriva Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri, avariind depozite, benzinării, infrastructuri de transport și centre comerciale din Kiev și Zaporojia. Aceste atacuri s-au soldat cu cel puțin doi morți și 20 de răniți.