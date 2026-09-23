O româncă a trăit ani la rând într-o cabină de câțiva metri, dar a ajuns una dintre cele mai respectate șoferițe de TIR din Italia

O româncă a plecat de lângă familia din țară pentru bani, a trăit ani la rând într-o cabină de câțiva metri și a străbătut toată Europa cu un camion încărcat cu 40 de tone, dar a ajuns una dintre cele mai respectate șoferițe de TIR din Italia. Acum, Anca Acatrinei reușește să sprijine toate femeile din domeniu.

Românca s-a mutat în Italia acum 20 de ani, fără bani și fără o idee clară pentru viitor

Anca Acatrinei, o româncă stabilită în Italia, a devenit o femeie respectată în lumea transporturilor, un domeniu dominat în mod tradițional de bărbați. După 20 de ani petrecuți la volanul unui TIR, și-a dedicat viața susținerii colegelor sale, implicându-se activ în sindicatul Filt Cgil din Parma, relatează portalul de știri Uominietrasporti.it.

„M-am născut în România, într-un loc care acum îmi pare îndepărtat, ca un peisaj văzut dintr-un camion aflat în mișcare”, povestește Anca.

Anca a plecat din țară fără un plan concret, dar a fost motivată de dorința de a descoperi lumea. A străbătut mai multe țări europene și, într-un final, a ajuns în Italia. Aici, după câteva experiențe de muncă în Londra și Budapesta, a găsit un loc de muncă într-o companie care transporta mașini noi pe platforme speciale. Aceasta avea să fie poarta către o carieră care i-a schimbat viața.

Cum a devenit românca șoferiță a unui TIR cu o încărcătură de aproape 40 de tone

Conducerea unui vehicul era deja o pasiune pentru Anca, dar adevărata revelație a venit când a descoperit lumea camionagiilor.

„Nu știam încă, dar acel job avea să fie poarta de intrare în întreaga mea viață de mai departe”, își amintește ea.

Privindu-i pe șoferii de TIR urcând cu lejeritate în cabinele mastodonților de oțel, a simțit o chemare irezistibilă. În doar 18 luni, Anca a obținut toate permisele necesare, inclusiv certificatul CQC pentru transport de mărfuri, și a început să lucreze pe un camion de dimensiuni medii. După un an de practică intensă, a trecut la autoarticulate, iar de acolo au început adevăratele călătorii lungi.

Șoferița română de TIR s-a confruntat cu prejudecăți și piedici într-o lume dominată de bărbați

Însă drumul nu a fost lipsit de piedici. „Fiind femeie într-o lume tradițional dominată de bărbați, am întâmpinat obstacole pe care un coleg bărbat nu le-ar fi avut niciodată”, mărturisește Anca pentru portalul italian de știri citat anterior.

De la lipsa unor facilități adecvate pentru femei în parcările de camioane, la comentariile sarcastice sau privirile care îi puneau la îndoială competența, Anca a avut mereu de înfruntat prejudecăți.

„A trebuit să-mi construiesc o armură, zi de zi, călătorie după călătorie. O armură făcută din tăceri și dintr-o determinare de fier”, adaugă ea.

Anca a reușit să-și crească fiul și să-i cumpere o casă din banii făcuți

În timp ce își construia cariera, viața personală continua. Fiind mamă, Anca a trebuit să împace munca solicitantă cu creșterea fiului său.

„Avea nevoie de mine, de mai multă atenție, de o prezență pe care meseria mea nu o putea garanta întotdeauna”, povestește ea. O problemă de sănătate apărută la fiul său a determinat-o să își reconsidere prioritățile. „Mi-am dat seama că, deși iubesc această meserie, timpul pe care îl cere este uneori prea mult pentru o femeie care este și mamă”, explică Anca.

Cu toate acestea, ea recunoaște că munca sa i-a oferit multe. „Cu tot efortul, acest job mi-a permis să-mi cresc copilul cu demnitate, să cumpăr o casă, să-i ofer un viitor solid, cărămidă cu cărămidă, kilometru după kilometru”.

După 20 de ani la volanul TIR-ului, românca a devenit lider de sindicat în Italia

După două decenii de experiență în spatele volanului, Anca a decis să facă un pas important: s-a alăturat echipei Filt Cgil din Parma pentru a lupta pentru drepturile colegelor sale.

„Vreau să ajut alte femei care, ca și mine, s-au trezit adesea nevoite să lupte pentru a avea aceleași drepturi și același salariu ca bărbații”, explică ea.

Pentru Anca, povestea vieții sale este mai mult decât o simplă călătorie pe drumurile Europei. Este o lecție despre perseverență, sacrificiu și curaj. „Dacă ar fi să explic ce înseamnă cu adevărat această meserie, aș vorbi despre sacrificiul tăcut, despre singurătatea drumurilor goale la răsărit și despre o iubire care învinge orice oboseală: dragostea pentru libertatea oferită de șosea”.