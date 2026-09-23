Apa acumulată în frigider nu indică mereu o defecțiune gravă. Specialiștii consultați de TSN recomandă verificarea drenajului, aerisirii și poziționării alimentelor pentru a preveni scurgerile persistente.

Apa acumulată sub sertarele de legume sau urmele de umezeală de pe pereții frigiderului nu indică întotdeauna o defecțiune gravă.

O cantitate redusă de condens este un fenomen normal în timpul funcționării unui frigider, explică experții,

Totuși, dacă apa se adună frecvent sau curge pe podea, este esențial să descoperiți cauza.

Unde apare apa în frigider?

În timpul funcționării, umiditatea din aer se poate condensa pe peretele din spate al frigiderului.

La unele modele, picăturile îngheață în timpul ciclului de răcire și se transformă în apă în timpul dezghețării automate.

Aceasta ar trebui să fie evacuată prin sistemul de drenaj al aparatului. Prezența picăturilor nu reprezintă o problemă decât dacă apa se acumulează sub sertare sau curge.

Cum să verificați acumularea de apă?

Canalul de drenaj, Blocarea canalului de evacuare este o cauză frecventă. Resturile alimentare sau murdăria pot împiedica apa să fie evacuată. Dacă modelul frigiderului permite accesul la canal, curățați-l folosind apă caldă. Dacă accesul necesită demontare, apelați un specialist.

Produsele depozitate. Așezarea alimentelor lipite de peretele din spate poate duce la scurgerea apei pe rafturi, în loc să fie direcționată către canalul de drenaj. De asemenea, nu obstrucționați circulația aerului prin blocarea găurilor de ventilație.

Ușa frigiderului. Dacă ușa nu se închide complet sau garnitura este deteriorată, aerul cald din cameră intră în frigider, favorizând condensul. Verificați garnitura și asigurați-vă că ușa se închide corect.

Alimente calde. Introducerea alimentelor fierbinți în frigider crește umiditatea și poate duce la formarea gheții. Lăsați mâncarea să se răcească înainte de depozitare.

Supraîncărcarea frigiderului. Umplerea excesivă a frigiderului poate afecta circulația aerului rece. Este important să păstrați spațiul liber în jurul produselor și să nu blocați zona de drenaj.

Temperatura setată. O temperatură necorespunzătoare poate intensifica condensul. Experții recomandă plasarea unui termometru într-un pahar cu apă în frigider pentru verificare. Valoarea optimă este între +4°C și +5°C.

Când este nevoie de un tehnician?

Dacă apa continuă să se acumuleze după curățarea canalului de drenaj și ajustarea produselor sau dacă aceasta curge pe podea, problema ar putea fi la nivelul sistemului intern de evacuare sau al altor componente.