Susține Susține

Cum să scapi de apa din frigider

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
Comentează
Femeie care curăță apa dintr-un frigider
Apa pe care o găsim în frigider nu indică mereu o defecțiune. Sursa foto: Envato
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Apa acumulată în frigider nu indică mereu o defecțiune gravă. Specialiștii consultați de TSN recomandă verificarea drenajului, aerisirii și poziționării alimentelor pentru a preveni scurgerile persistente.

Cuprins:

Apa acumulată sub sertarele de legume sau urmele de umezeală de pe pereții frigiderului nu indică întotdeauna o defecțiune gravă.

O cantitate redusă de condens este un fenomen normal în timpul funcționării unui frigider, explică experții,

Totuși, dacă apa se adună frecvent sau curge pe podea, este esențial să descoperiți cauza.

Unde apare apa în frigider?

În timpul funcționării, umiditatea din aer se poate condensa pe peretele din spate al frigiderului.

La unele modele, picăturile îngheață în timpul ciclului de răcire și se transformă în apă în timpul dezghețării automate.

Aceasta ar trebui să fie evacuată prin sistemul de drenaj al aparatului. Prezența picăturilor nu reprezintă o problemă decât dacă apa se acumulează sub sertare sau curge.

Cum să verificați acumularea de apă?

Canalul de drenaj, Blocarea canalului de evacuare este o cauză frecventă. Resturile alimentare sau murdăria pot împiedica apa să fie evacuată. Dacă modelul frigiderului permite accesul la canal, curățați-l folosind apă caldă. Dacă accesul necesită demontare, apelați un specialist.

Produsele depozitate. Așezarea alimentelor lipite de peretele din spate poate duce la scurgerea apei pe rafturi, în loc să fie direcționată către canalul de drenaj. De asemenea, nu obstrucționați circulația aerului prin blocarea găurilor de ventilație.

Ușa frigiderului. Dacă ușa nu se închide complet sau garnitura este deteriorată, aerul cald din cameră intră în frigider, favorizând condensul. Verificați garnitura și asigurați-vă că ușa se închide corect.

Alimente calde. Introducerea alimentelor fierbinți în frigider crește umiditatea și poate duce la formarea gheții. Lăsați mâncarea să se răcească înainte de depozitare.

Supraîncărcarea frigiderului. Umplerea excesivă a frigiderului poate afecta circulația aerului rece. Este important să păstrați spațiul liber în jurul produselor și să nu blocați zona de drenaj.

Temperatura setată. O temperatură necorespunzătoare poate intensifica condensul. Experții recomandă plasarea unui termometru într-un pahar cu apă în frigider pentru verificare. Valoarea optimă este între +4°C și +5°C.

Când este nevoie de un tehnician?

Dacă apa continuă să se acumuleze după curățarea canalului de drenaj și ajustarea produselor sau dacă aceasta curge pe podea, problema ar putea fi la nivelul sistemului intern de evacuare sau al altor componente.

Intervențiile de reparație care necesită demontarea frigiderului trebuie realizate de profesioniști pentru a evita deteriorarea aparatului sau riscurile electrice

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Unica.ro
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Gsp.ro
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
Tvmania.libertatea.ro
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
ALTE ȘTIRI
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok
Știri România
22 sept.
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Secția ATI din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București funcționează la capacitate maximă. Foto: Hepta
Știri România
22 sept.
Criza marilor arși din București: niciun loc liber în spitale. Ce decizie s-a luat după explozia din sectorul 5
Parteneri
Ce riscă România dacă oferă Ucrainei un sistem Patriot. Detaliul esențial explicat de un general
Adevarul.ro
Ce riscă România dacă oferă Ucrainei un sistem Patriot. Detaliul esențial explicat de un general
Denis Drăguș la FCSB! Atacantul de 1.000.000 de euro, sub lupă: &quot;Egoist şi capricios!&quot;
Fanatik.ro
Denis Drăguș la FCSB! Atacantul de 1.000.000 de euro, sub lupă: &quot;Egoist şi capricios!&quot;
Reducerea taxelor ar cere majorarea altora sau tăierea cheltuielilor în următorii 2-4 ani
Financiarul.ro
Reducerea taxelor ar cere majorarea altora sau tăierea cheltuielilor în următorii 2-4 ani
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Arnaud Denis a murit. Actorul de 43 de ani a fost eutanasiat după o operație devastatoare. Sursă foto:Facebook/Arnaud Denis.
Stiri Mondene
22 sept.
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani, după o operație care i-a distrus viața
Canalul Siret - Bărăgan
Stiri Mondene
22 sept.
Cum arată Canalul Siret - Bărăgan, care ar iriga peste 700.000 de hectare. Dan Negru: „40 de ani de când e așa”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
Observatornews.ro
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Judecătorul care a respins arestarea lui Georgescu l-a lăsat în libertate și pe Vanghelie
Mediafax.ro
Judecătorul care a respins arestarea lui Georgescu l-a lăsat în libertate și pe Vanghelie
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Redactia.ro
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
22 sept.
Ce a spus premierul desemnat Siegfried Mureșan în şedința PNL ținută la Parlament cu 9 zile înaintea votului de învestitură
Colaj : Mirabela Gradinaru la New York, cu ocazia adunării ONU 21-septembrie-2026, participă la un eveniment organizat de fundașia Melaniei Trump, este îmbrăctă într-un cosutm de culoare bej
Politică
22 sept.
Mirabela Grădinaru, invitată la un dejun oferit de Melania Trump. Partenera președintelui României are program separat
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
„Noi te-am propus antrenor!” Gigi Mustață îi cere lui Reghecampf să impună reguli stricte la FCSB: „Fă curățenie în vestiar!”
Fanatik.ro
„Noi te-am propus antrenor!” Gigi Mustață îi cere lui Reghecampf să impună reguli stricte la FCSB: „Fă curățenie în vestiar!”
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Spotmedia.ro
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Ultimele știri
Știri Externe
06:30
Principalul suspect în cazul celebrei dispariții din 2007 a fetiței britanice Madeleine McCann a rupt tăcerea: „Eram la 150 de metri”
Știri România
06:19
Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o dronă a fost detectată la graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Lifestyle
06:10
Cum să scapi de apa din frigider
Știri Externe
06:00
Un băiețel de 9 ani a găsit o adevărată comoară la castel, în Polonia: „Are aproximativ 400 de ani”
Citește mai multe
TRENDING
Stiri Mondene
22 sept.
Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate
Politică
22 sept.
Stenograme DIICOT. Călin Georgescu: „Misiunea mea a fost să-i deconspir. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”
Lifestyle
22 sept.
Horoscop 23 septembrie 2026. Peștii culeg unele beneficii de pe urma unor colaborări, a unor afaceri sau indirect, prin partenerul de cuplu
Auto
22 sept.
Chinezii au lansat un „ucigaș de Tesla Model 3” care costă 25.500 de euro și are o autonomie de 900 km
O persoană curăță toaleta
Lifestyle
05:00
Cât de des trebuie curățată toaleta
Ce înseamnă YKK, literele de pe fermoarele din întreaga lume. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
22 sept.
De la ce vin cele trei litere gravate pe jumătate din fermoarele din întreaga lume
Misterul din spatele anesteziei generale: ce au descoperit cercetătorii când au scanat creierul pacienților „deconectați”. Foto: Getty Images
Sănătate și Fitness
22 sept.
Unul dintre marile mistere nerezolvate ale științei: ce dezvăluie anestezia generală despre creier
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Femeie ucisă de un vânător care a confundat-o cu o căprioară, în SUA. Sursă foto: Hepta.
Lifestyle
22 sept.
O mamă de 39 de ani a fost împușcată mortal de un vânător care a crezut că țintea o căprioară, în SUA
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
conferinta justitie timisoara
Analiză
Știri România
22 sept.
Fostul șef al DNA Crin Bologa, radiografie dură a statului de drept din România: „Am ajuns la o democrație cu epoleți”. Judecătoarea CSM Grațiela Milu crede că e nevoie de sprijin internațional
Protestul oierilor, confiscat de oamenii lui Călin Georgescu
Știri România
22 sept.
Încă șapte persoane implicate în violenţele de la protestul oierilor au fost reţinute, după percheziții în București și 15 județe
Judecătorul Vlad Andriescu, de la Secția I Penală a Tribunalului București, este magistratul care a dispus plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu. Sursă Libertatea
Știri România
22 sept.
Cine este judecătorul care l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar. Vlad Andriescu a avut pe masă și dosarul lui Dan Dungaciu
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Reportaj
Știri România
22 sept.
Comoara ascunsă a Bucureștiului: locomotive de 150 de ani și povești care au schimbat România
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
22 sept.
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
22 sept.
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu