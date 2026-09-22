Apocaleapșa după Nicușor

Dacă n-am spus-o, o mai repet. Am trei hobby-uri - scrisul, socotitul şi politica. Adevărata mea vocație e profeția. N-o practic la Biblioteca Academiei, Sala Colecțiilor gen, ci pe austeritate, la un demachiato iced, pe o terasă din Dorobanţi.

Vă învederez că mi-am tras și un institut de sondare a opiniei publice, LSMP (Lasă-i Să Moară Proști). Îl țin de bun, nu-l folosesc decât la ocazii.

V-am tot anunțat că va veni apocalipsa peste România. Situația e complexă și contradictorie. (Lasați-mă să-mi parchez The American Dream-ul în curte - ca de obicei, între jacuzzi și romanul cu acelaşi nume de Zola - și vă reamintesc).

De unde vreți să începem? Mai de aproape, de la Iohannis? Pe vremea lui, făceam o comparație extrem de foarte sugestivă cu autobuzul 335. Furnizam atunci și soluția salvatoare: oprim țara, coboară toată lumea şi, în timp ce politicienii repară viitorul ca să nu mai sune ocupat, noi – pe lângă. Încă mai gândeam pozitiv: au rezistat ei australopitecii, darmite noi, oamenii de Ro-Magnon.

Apoi, pentru că n-ați prins ideea, v-am dat-o mură-n gură ca pe Târgu Ocna. Am făcut comparația cu un avion (pe-atunci mai existau și low-costuri, azi totul e high). Ce faci când avionul intră într-o zonă cu turbulenţe puternice? Te uiţi la stewardese. Dacă-s liniştite şi încă-ţi zâmbesc, leagă-ţi centura şi nu-ţi fă greţuri. Dacă se-agită ca-ntr-o căldare, dacă se bulucesc în faţă, trag perdeluţa şi intră în carlingă, încearcă să-ţi aduci aminte ce eşti: creştin, musulman, budist, şintoist.

– This is your Captain speaking…

Linişte, să vedem ce zice. Aha: zice să nu intrăm în panică, fiindcă mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem. De ce-am intra în panică? Vorba piloţilor: sus nu rămâne nimeni.

– This is your Captain speaking…

Iar? Ce zice c-a pierdut?! Un motor? Slavă Domnului, avem două. Stewardesa brunetă întreabă dacă vrem alune. Are ochii ăia mari de parcă ar fi curioasă să afle ultimul Secret al Victoriei.

– This is your Captain speaking…

Acu’ ce mai vrea, ce-i lipseşte? Combustibil. Păi, nu tocmai ne-a alimentat UE-ul în aer?

– This is your Captain speaking…

Hai că-i culmea. Nu ştie şi el un „Tatăl nostru”? N-are şi el treabă? Să vorbească cu turnul de control: Alfa Bravo Charlie Tango Whisky. Ce ne-nvaţă de data asta? Întreabă dacă dorim să ne pună muzică. Că pe-urmă pierdem şi-al doilea motor şi rămânem fără curent. Aici a gândit frumos. E cam multă linişte… Fraţilor, mai trăiţi? Bine! Ia uitaţi-vă jos: ăla care se ţine strâns de paraşută nu e căpitanul? Bine-bine, şi-atunci cine ne-a vorbit? Pilotul automat...

Acum - când Captain Nicușor a largat un premier și a șters-o teleleu (iuxta Lazurca), dar ușurat, la New York - de la București vine vestea bună: politica e tot curvă. Politicienii – tot în tiribombă, de unde ne fac bezele și ne asigură că salvarea poate fi încă o rotativă. Am mai avut, e verificată, a reușit să bage România în vrie.