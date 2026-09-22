Un nou centru comercial s-a deschis lângă București, într-o zonă importantă pentru locuitorii din Chitila și din nord-vestul Capitalei. Chitila Plazza este amplasat lângă Centura Bucureștiului și chiar în vecinătatea Kaufland Chitila, deschis în primăvara acestui an. Proiectul, construit pe terenul unei foste fabrici, reprezintă o investiție de aproape 8 milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Noul parc comercial aduce într-un singur loc magazine de produse pentru casă, modă, cosmetice, articole pentru animale și o sală de fitness. Aproape 4.500 de metri pătrați au fost închiriați către șase retaileri, potrivit Colliers, compania care a coordonat procesul de închiriere.

Ce magazine s-au deschis în Chitila Plazza

Printre cele mai mari magazine din noul centru comercial se numără Action și TEDi. Fiecare ocupă o suprafață de aproximativ 900-1.000 de metri pătrați și vine cu produse pentru casă, decorațiuni, papetărie, bricolaj și alte articole de uz zilnic. Numero Uno ocupă aproximativ 800 de metri pătrați și completează zona de fashion. BIPA deschide aici primul său magazin din nord-vestul Bucureștiului, pe o suprafață de peste 600 de metri pătrați. În noul parc comercial este prezent și Animax, cu produse și servicii dedicate animalelor de companie.

Una dintre cele mai mari suprafețe este rezervată Stay Fit. Operatorul de fitness ocupă aproximativ 1.000 de metri pătrați și aduce un concept care include echipamente de fitness, zonă cardio, spațiu pentru box, saună, clase dedicate și antrenori specializați. Astfel, zona comercială formată din Chitila Plazza și Kaufland reunește acum cumpărăturile alimentare cu magazine pentru casă, fashion, beauty, animale de companie și servicii de fitness.

Chitila Plazza este lângă Kauflandul deschis în luna mai

Și Kauflandul din Chitila a fost deschis publicului pe 14 mai 2026, pe Șoseaua Banatului nr. 2B. Are o suprafață totală de aproximativ 6.500 de metri pătrați, dintre care circa 3.000 de metri pătrați sunt destinați spațiului interior de vânzare. Kaufland Chitila dispune și de 274 de locuri de parcare, iar deschiderea magazinului a creat 70 de locuri de muncă. Pe acoperiș sunt prevăzute panouri fotovoltaice pe o suprafață de peste 1.200 de metri pătrați.

Chitila Plazza completează acum zona comercială dezvoltată pe fosta platformă industrială. Poziționarea îl face relevant atât pentru locuitorii din Chitila, cât și pentru cei din nord-vestul Bucureștiului care circulă prin această parte a Capitalei, potrivit Colliers. În aceeași parte a orașului se află și unul dintre cele mai importante puncte comerciale din nord-vestul Bucureștiului, Colosseum Mall, unde funcționează, printre altele, Carrefour și Leroy Merlin.

Aproape 8 milioane de euro investite în Chitila Plazza

Proiectul este format din trei clădiri, cu o suprafață cumulată de aproximativ 5.780 de metri pătrați, și a fost gândit să cuprindă aproximativ zece unități comerciale. Două dintre spații au fost prevăzute pentru restaurante sau cafenele. Planurile inițiale prevedeau o suprafață închiriabilă de aproximativ 6.800 de metri pătrați, iar investiția a fost estimată la aproape 8 milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Cei aproximativ 4.500 de metri pătrați anunțați odată cu deschiderea reprezintă suprafața închiriată prin Colliers către cele șase branduri principale, nu suprafața întregului proiect.

„Am vrut să dezvoltăm un proiect care să respecte identitatea locală, cu o ofertă diversă și accesibilă”, a declarat Filip Todosia, Development Manager la Rădăcini Estate.

Centrul comercial a luat locul unei foste fabrici

Chitila Plazza și Kaufland au fost dezvoltate pe terenuri desprinse din fosta platformă UTREC Chitila, unde funcționa o fabrică de utilaje pentru industria alimentară. Clădirile vechii platforme industriale au fost demolate în 2022. Înainte de demolare, aici erau păstrate utilaje și autovehicule second-hand ale diviziilor Rădăcini, iar Inter Cars avea închiriat un depozit. Fosta proprietate UTREC avea peste 3,7 hectare.

În prima jumătate a anului 2026, în România au fost livrați aproximativ 80.000 de metri pătrați de spații moderne de retail, față de circa 122.000 de metri pătrați în aceeași perioadă din 2025.

„Retailerii caută tot mai mult să se apropie de consumatori”, explică Liana Dumitru, Director Retail Agency la Colliers România, care arată că accesibilitatea și apropierea de comunitățile locale au devenit esențiale pentru astfel de proiecte.