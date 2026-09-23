Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Rusia ar putea ataca o țară vecină: „Trebuie să fim pregătiţi”

Prezent la New York pentru Adunarea Generală a ONU, Nicușor Dan a acordat un interviu pentru CNN și a vorbit despre posibilitatea unui atac al Rusiei asupra unui stat vecin.

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Rusia ar putea ataca un stat vecin

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, într-un interviu acordat CNN, că un atac al Rusiei asupra unui stat vecin este „puţin probabil” în următorii unu-doi ani, dar a subliniat că România trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu.

Reamintim că președintele se află la New York, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

„Nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiţi”, a spus Nicuşor Dan, întrebat dacă Rusia ar putea extinde conflictul actual către alte state din regiune.

Şeful statului a subliniat că România susţine ferm Ucraina în faţa agresiunii ruse şi consideră sancţiunile impuse Moscovei esenţiale. „Trebuie să continuăm ambele demersuri: să sprijinim Ucraina şi să impunem sancţiuni Rusiei”, a adăugat acesta.

Nicușor Dan nu crede că Rusia este pregătită să pună capăt războiului din Ucraina

Nicuşor Dan a mai afirmat că, în opinia sa, Rusia „nu este cu adevărat pregătită” să negocieze sfârşitul războiului.

Totodată, preşedintele a remarcat o schimbare de atitudine în rândul liderilor europeni în ceea ce priveşte securitatea regională: „Încep să coopereze mai mult. Înţeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite. O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuţia respectivă nu a fost proporţională. Iar aici, preşedintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuţie”.