Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Rusia ar putea ataca o țară vecină: „Trebuie să fim pregătiţi”

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Prezent la New York pentru Adunarea Generală a ONU, Nicușor Dan a acordat un interviu pentru CNN și a vorbit despre posibilitatea unui atac al Rusiei asupra unui stat vecin.
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, într-un interviu acordat CNN, că un atac al Rusiei asupra unui stat vecin este „puţin probabil” în următorii unu-doi ani, dar a subliniat că România trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu.
Reamintim că președintele se află la New York, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
„Nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiţi”, a spus Nicuşor Dan, întrebat dacă Rusia ar putea extinde conflictul actual către alte state din regiune.
Şeful statului a subliniat că România susţine ferm Ucraina în faţa agresiunii ruse şi consideră sancţiunile impuse Moscovei esenţiale. „Trebuie să continuăm ambele demersuri: să sprijinim Ucraina şi să impunem sancţiuni Rusiei”, a adăugat acesta.
Nicuşor Dan a mai afirmat că, în opinia sa, Rusia „nu este cu adevărat pregătită” să negocieze sfârşitul războiului.
Totodată, preşedintele a remarcat o schimbare de atitudine în rândul liderilor europeni în ceea ce priveşte securitatea regională: „Încep să coopereze mai mult. Înţeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite. O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuţia respectivă nu a fost proporţională. Iar aici, preşedintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuţie”.
Declaraţiile lui Nicuşor Dan vin în contextul în care Europa continuă să-şi întărească apărarea, pe fondul tensiunilor din regiune. Nicușor Dan participă în aceste zile la lucrările ONU desfăşurate la New York, un eveniment ce reuneşte lideri din întreaga lume.