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Sondaj CURS: Peste 30% dintre români cred că actuala criză politică ar trebui rezolvată prin anticipate. Cum arată intenția de vot

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Alegeri Romania
Conform sondajului CURS, 47% dintre respondenți susțin această soluție, în timp ce tot 47% se opun categoric. Sursa foto: Shutterstock
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Un sondaj realizat de CURS în perioada 16-22 septembrie 2026 relevă un pesimism accentuat în rândul românilor cu privire la direcția în care se îndreaptă țara. Potrivit datelor, 79% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% cred că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Peste 30% dintre respondenți sunt de părere că actuala criză politică s-ar putea rezolva doar cu alegeri anticipate.

Cuprins:

79% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

Percepția populației asupra direcției în care se îndreaptă România rămâne predominant negativă. Un nou sondaj de opinie realizat la nivel național de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 16-22 septembrie 2026 reflectă un nivel ridicat de nemulțumire în rândul cetățenilor.

Sondaj CURS: România se îndreaptă într-o direcție greșită
Sondaj CURS: România se îndreaptă într-o direcție greșită

Conform datelor colectate, 79% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În schimb, doar 15% dintre cei chestionați apreciază că țara merge într-o direcție bună, iar 6% nu au exprimat o opinie.

Cum arată intenția de vot a românilor dacă ar avea loc alegeri anticipate

În cazul în care alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, sondajul CURS indică faptul că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 34% din voturi. Pe locul al doilea se situează Partidul Social Democrat (PSD), cu 25%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), care scade la 18% față de sondajul din luna august. Uniunea Salvați România (USR) este creditată cu 8%, iar UDMR ar obține 5% din voturi. În mai, după ce a început criza politică din România, PSD avea 23%, iar liberalii 18%.

Sondaj CURS preferințe de vot dacă ar fi alegeri anticipate
Sondaj CURS preferințe de vot dacă ar fi alegeri anticipate

În zona partidelor mai mici, SOS România urcă la 3%, în timp ce Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS sunt cotate fiecare cu câte 2%. Alte opțiuni politice totalizează 1% din intențiile de vot.

Comparația cu datele din luna august indică o stabilitate generală a preferințelor electorale. AUR își păstrează nivelul de 34%, PSD consemnează o ușoară creștere de la 24% la 25%, în timp ce PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%.

În cazul formațiunilor mici, UDMR rămâne la 5%, SOS România urcă de la 2% la 3%, Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone se menține la 2%, iar Acțiunea Conservatoare și SENS ajung ambele la 2%.

Sondaj CURS comparație intenție de vot august vs septembrie
Sondaj CURS comparație intenție de vot august vs septembrie

Alegerile anticipate împart România în două tabere

Întrebați dacă alegerile anticipate ar fi o soluție ca România să iasă din actuala criză politică, românii se împart în două tabere.

Conform sondajului CURS, 47% dintre respondenți susțin această soluție, în timp ce tot 47% se opun categoric. Dintre susținători, 36% sunt ferm convinși că alegerile sunt necesare pentru depășirea crizei politice, iar 11% tind să fie de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% se declară mai degrabă împotriva anticipatelor, iar 21% resping categoric această opțiune. Alți 6% nu au exprimat nicio preferință.

Sondaj CURS dacă alegerile anticipate ar fi o soluție ca România să iasă din criza politică
Sondaj CURS dacă alegerile anticipate ar fi o soluție ca România să iasă din criza politică

Ce arată concluziile sondajului CURS din septembrie 2026

Rezultatele sondajului CURS din septembrie 2026 evidențiază o nemulțumire profundă în rândul românilor cu privire la direcția în care se îndreaptă țara, 79% din respondenți având o percepție negativă. În ceea ce privește intențiile de vot, AUR continuă să domine scena politică, iar PSD și PNL completează podiumul.

Pe de altă parte, dezbaterea despre alegerile anticipate scoate la iveală o societate împărțită în două tabere egale, fără o majoritate clară care să susțină sau să respingă această soluție. Aceasta reflectă polarizarea actuală din România și provocările majore ale clasei politice în gestionarea situației politice.

Cercetarea sociologică a fost realizată de CURS pe un eșantion de 1.100 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Datele au fost culese prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, pe baza unui eșantion probabilist, multistadial și stratificat. Marja maximă de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%, iar validarea și ponderarea s-au efectuat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, în funcție de structura pe vârste a electoratului.

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Tags: Alegeri România sondaje partide politice
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