Sondaj CURS: Peste 30% dintre români cred că actuala criză politică ar trebui rezolvată prin anticipate. Cum arată intenția de vot

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Un sondaj realizat de CURS în perioada 16-22 septembrie 2026 relevă un pesimism accentuat în rândul românilor cu privire la direcția în care se îndreaptă țara. Potrivit datelor, 79% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% cred că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Peste 30% dintre respondenți sunt de părere că actuala criză politică s-ar putea rezolva doar cu alegeri anticipate.
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Percepția populației asupra direcției în care se îndreaptă România rămâne predominant negativă. Un nou sondaj de opinie realizat la nivel național de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 16-22 septembrie 2026 reflectă un nivel ridicat de nemulțumire în rândul cetățenilor.
Conform datelor colectate, 79% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În schimb, doar 15% dintre cei chestionați apreciază că țara merge într-o direcție bună, iar 6% nu au exprimat o opinie.
În cazul în care alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, sondajul CURS indică faptul că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 34% din voturi. Pe locul al doilea se situează Partidul Social Democrat (PSD), cu 25%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), care scade la 18% față de sondajul din luna august. Uniunea Salvați România (USR) este creditată cu 8%, iar UDMR ar obține 5% din voturi. În mai, după ce a început criza politică din România, PSD avea 23%, iar liberalii 18%.
În zona partidelor mai mici, SOS România urcă la 3%, în timp ce Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS sunt cotate fiecare cu câte 2%. Alte opțiuni politice totalizează 1% din intențiile de vot.
Comparația cu datele din luna august indică o stabilitate generală a preferințelor electorale. AUR își păstrează nivelul de 34%, PSD consemnează o ușoară creștere de la 24% la 25%, în timp ce PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%.
În cazul formațiunilor mici, UDMR rămâne la 5%, SOS România urcă de la 2% la 3%, Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone se menține la 2%, iar Acțiunea Conservatoare și SENS ajung ambele la 2%.
Întrebați dacă alegerile anticipate ar fi o soluție ca România să iasă din actuala criză politică, românii se împart în două tabere.
Conform sondajului CURS, 47% dintre respondenți susțin această soluție, în timp ce tot 47% se opun categoric. Dintre susținători, 36% sunt ferm convinși că alegerile sunt necesare pentru depășirea crizei politice, iar 11% tind să fie de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% se declară mai degrabă împotriva anticipatelor, iar 21% resping categoric această opțiune. Alți 6% nu au exprimat nicio preferință.
Rezultatele sondajului CURS din septembrie 2026 evidențiază o nemulțumire profundă în rândul românilor cu privire la direcția în care se îndreaptă țara, 79% din respondenți având o percepție negativă. În ceea ce privește intențiile de vot, AUR continuă să domine scena politică, iar PSD și PNL completează podiumul.
Pe de altă parte, dezbaterea despre alegerile anticipate scoate la iveală o societate împărțită în două tabere egale, fără o majoritate clară care să susțină sau să respingă această soluție. Aceasta reflectă polarizarea actuală din România și provocările majore ale clasei politice în gestionarea situației politice.
Cercetarea sociologică a fost realizată de CURS pe un eșantion de 1.100 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Datele au fost culese prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, pe baza unui eșantion probabilist, multistadial și stratificat. Marja maximă de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%, iar validarea și ponderarea s-au efectuat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, în funcție de structura pe vârste a electoratului.