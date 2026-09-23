Relația dintre Lidia Buble și Răzvan Simion s-a încheiat în 2020, însă cei doi continuă să aibă de lămurit aspecte financiare. La termenul din 8 septembrie 2026, Tribunalul București a analizat expertiza contabilă din dosar, dar a solicitat noi calcule pentru separarea sumelor plătite direct artistei de cele achitate către societatea acesteia.

Lidia Buble și Răzvan Simion au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar relația lor s-a încheiat în 2020. La șase ani de la despărțire, cei doi sunt implicați într-un proces în care sunt analizate aspecte financiare legate de colaborarea lor profesională, potrivit cancan.ro.

La termenul din 8 septembrie 2026, Tribunalul București a analizat raportul de expertiză contabilă întocmit în dosar. Documentul nu a lămurit însă toate aspectele, astfel că instanța a solicitat efectuarea unor noi calcule.

În centrul discuțiilor se află plățile făcute în perioada în care Lidia Buble și Răzvan Simion au colaborat și modul în care acestea trebuie luate în calcul pentru stabilirea eventualelor sume datorate.

Ce susține Lidia Buble în proces

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, avocatul Lidiei Buble a susținut că anumite plăți efectuate către societatea artistei au fost tratate în raportul contabil ca și cum ar fi fost plăți făcute direct către aceasta.

Apărarea cântăreței a cerut ca sumele achitate societății să fie evidențiate separat de cele plătite direct Lidiei Buble. Scopul este stabilirea exactă a sumelor care au ajuns la artistă și a celor care au fost achitate către societatea sa.

Disputa are legătură cu modul în care au fost gestionate anumite contracte și venituri obținute în perioada colaborării profesionale dintre cei doi. Într-un termen anterior, instanța a dispus realizarea unei expertize contabile pentru verificarea sumelor încasate și a cheltuielilor prezentate de părți.

Ce susține Răzvan Simion

De cealaltă parte, reprezentanții lui Răzvan Simion susțin că plățile efectuate către societatea Lidiei Buble trebuie luate în calcul, întrucât acestea ar fi fost făcute în legătură cu prestațiile artistei.

Poziția avocatului prezentatorului a fost rezumată astfel: „A face abstracție de acele plăți înseamnă a plăti încă o dată către reclamantă”.

În dosar au fost discutate și alte aspecte contabile, inclusiv cheltuieli și documente justificative prezentate de părți. Într-un termen anterior, reprezentanții lui Răzvan Simion au indicat inclusiv cheltuieli cu telefonia mobilă și alte sume pe care le consideră relevante pentru calculul final.

Instanța a cerut un nou calcul

Tribunalul București nu a stabilit, la termenul din 8 septembrie, că Răzvan Simion sau societatea implicată îi datorează Lidiei Buble o anumită sumă.

În schimb, instanța a solicitat efectuarea unui calcul suplimentar, prin care plățile făcute direct către Lidia Buble să fie evidențiate separat de cele achitate către societatea acesteia. Urmează ca documentele contabile să fie analizate în continuare pentru a se stabili situația financiară dintre părți.