Specialiștii recomandă curățarea temeinică a toaletei săptămânal, iar în caz de boală infecțioasă în familie, igienizarea după fiecare utilizare devine esențială pentru prevenirea răspândirii germenilor, relatează Daily Mail.

Experții în curățenie și microbiologie recomandă o igienizare temeinică săptămânală, iar, în caz de necesitate, o curățenie suplimentară.

„Într-o gospodărie cu aproximativ 5 persoane, este suficient să ștergeți toaleta atunci când este necesar și să faceți o curățenie generală o dată pe săptămână”, explică Delia Canning, expertă a British Cleaning Council.

Ea adaugă că acest proces nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute.

Totuși, toaleta necesită periodic o curățare mai profundă, ceea ce presupune demontarea capacului, curățarea elementelor de fixare și a altor părți mai puțin accesibile. Această operațiune poate dura aproximativ 15 minute, susține Canning.

În cazul în care unul dintre membrii familiei suferă de o boală infecțioasă, frecvența curățeniei trebuie crescută considerabil.

Primrose Freeston, microbiolog la Universitatea din Leicester, recomandă igienizarea riguroasă a toaletei și a suprafețelor adiacente după fiecare utilizare.

„În condiții normale, este suficientă o curățare săptămânală: dezinfectați colacul, vasul și mânerul toaletei și curățați vasul cu o perie. Totuși, dacă cineva este bolnav, este necesar să curățați după fiecare utilizare, pentru a minimiza riscul răspândirii germenilor”, a explicat Freeston.

Acest sfat devine și mai important având în vedere faptul că, în timpul tragerii apei, se formează un aerosol de particule fine care se poate răspândi pe o distanță mai mare de un metru.

Pentru a reduce acest fenomen, experții recomandă închiderea capacului înainte de a trage apa.

În ceea ce privește materialele necesare pentru curățenia toaletei, Delia Canning sugerează șase elemente de bază: o perie pentru toaletă, un detergent de curățare, mănuși de cauciuc, una-două cârpe, o periuță de dinți veche și o găleată.

De asemenea, se recomandă utilizarea unor instrumente marcate distinct (de exemplu, cârpe și mănuși de culoare roșie) pentru a evita transferul bacteriilor pe alte suprafețe din casă.

Ordinea curățeniei este simplă și include trei etape: clătirea, eliminarea apei și curățarea cu peria. Mai întâi, trageți apa pentru a îndepărta murdăria vizibilă, având grijă să închideți capacul pentru a preveni răspândirea aerosolilor.

Apoi, utilizați peria pentru a împinge apa din vas, aplicați detergentul de curățare pe zona expusă și lăsați-l să acționeze câteva minute.