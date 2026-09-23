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Ce spune Siegfried Mureșan după întâlnirea cu parlamentarii USR: „L-am inclus în programul de guvernare”

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Siegfried Mureșan la întâlnirea cu parlamentarii USR
Discuţiile cu principalele grupuri parlamentare continuă, în contextul negocierilor pentru susţinerea noului guvern. Sursa foto: Facebook / Siegfried Mureșan
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Siegfried Mureşan s-a întâlnit marți seara cu parlamentarii USR. Aceștia au discutat un plan de reforme pe care premierul desemnat spune că l-a inclus în programul de guvernare.

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Ce spune Siegfried Mureșan după întâlnirea cu parlamentarii USR

Premierul desemnat al României a declarat că programul de guvernare propus conţine un plan substanţial de reforme şi a subliniat importanţa colaborării cu Uniunea Salvaţi România (USR) în procesul de reformare a ţării.

Discuţiile cu principalele grupuri parlamentare continuă, în contextul negocierilor pentru susţinerea noului guvern.

„Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare.

Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte. Vă mulțumesc mult pentru susținere”, a transmis premierul desemnat, într-un mesaj postat pe Facebook.

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Premierul desemnat se întâlnește miercuri cu parlamentarii UDMR

Anterior, Mureşan s-a întâlnit cu parlamentarii PNL, iar miercuri urmează discuţii cu reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

Kelemen Hunor a anunțat că va susține guvernul lui Siegfried Mureșan

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că formaţiunea pe care o conduce va susţine guvernul propus de Siegfried Mureşan. „Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, a declarat Kelemen Hunor.

Totuşi, liderul UDMR a recunoscut că, potrivit calculelor parlamentare, voturile PNL, USR şi UDMR nu ar fi suficiente pentru ca guvernul să fie învestit.

Din partea Partidului Social Democrat (PSD), preşedintele Sorin Grindeanu a declarat că şansele ca PSD să voteze guvernul propus de Siegfried Mureşan sunt „spre zero”. Social democrații susțin că partidul va vota doar un guvern din care face parte.

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Tags: Parlamentul României partide politice Criză politică Guvernul Romaniei Siegfried Mureșan Kelemen Hunor Sorin Grindeanu
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