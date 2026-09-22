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„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?

Cătălin Crăciunescu
Cătălin Crăciunescu
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Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
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Dacă Parlamentul e dizolvat și AUR îl pune pe liste pe Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT, cine câștigă, de fapt? Precedentul Gigi Becali din 2009 arată că se poate.

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Aceeași imagine, două situații similare.

Un om scos în cătușe din sediul DIICOT, cu ambele mâini ridicate deasupra capului, printre jandarmi și susținători. Pentru o parte a țării, imaginea spune: „Vedeți? Sistemul se apără.” Pentru cealaltă: „Vedeți? S-a terminat cu povestea.”

Politic, întrebarea nu este care dintre cele două are dreptate. Întrebarea este alta: dacă Parlamentul ajunge să fie dizolvat, iar AUR îl pune pe listă pe Călin Georgescu, se transformă cătușele de luni în voturi de duminică? Și, dacă da, în câte?

Răspunsul: ceva mai puține decât speră tabăra lui și ceva mai multe decât recunosc adversarii. Răspunsul lung începe cu ce s-a întâmplat, de fapt.

Luni, 21 septembrie, procurorii DIICOT au făcut cinci percheziții și l-au reținut pe Georgescu pentru 24 de ore, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit DIICOT, un om de afaceri ar fi fost convins că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro dacă depune o garanție. În plângerea lui, care vorbește despre circa 1,1 milioane de euro transferați, se mai afirmă că banii ar fi fost folosiți în campania electorală din 2024. Sunt acuzații. Nu sunt, la această oră, dovedite în fața unei instanțe, iar Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție (art. 23 alin. 11 din Constituție).

Diferența dintre cele două măsuri contează. Reținerea o dispune procurorul, pentru cel mult 24 de ore. Arestarea preventivă o dispune un judecător.

Georgescu mai este judecat în alte două dosare: pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra, și pentru propagandă legionară. Acesta este unul de înșelăciune, iar persoanele vătămate sunt oameni de afaceri, nu adversari politici.

Reacțiile au fost cele așteptate. George Simion a scris că „România este o dictatură”.

Anticipate pentru Parlament

Nu există „alegeri anticipate” în care Georgescu să candideze la președinție. Dizolvarea privește Parlamentul. Georgescu ar putea apărea pe o listă de deputat sau de senator ori ca nume pus în față de AUR pentru funcția de premier, să fie motorul AUR în dezacordul politic actual. Numai că premierul nu iese din urnă: îl desemnează președintele, după consultări.

Cât de aproape suntem?

Siegfried Mureșan pornește de la 169 de voturi (PNL parțial, USR, UDMR), PSD a hotărât luni să nu-l voteze, iar AUR a anunțat că nici el nu îl votează. Dacă pică și Mureșan, președintele poate, nu trebuie, să dizolve Parlamentul, după consultări. Alegerile s-ar ține în cel mult 90 de zile, potrivit constituției.

Poate candida un inculpat? Da. Poate candida Georgescu?

Regula e simplă. Cât timp nu există o condamnare definitivă, dreptul de a fi ales nu dispare pentru că cineva a fost reținut, inculpat sau chiar arestat preventiv. În principiu, nimic nu-l oprește pe un inculpat să figureze pe o listă.

Numai că Georgescu nu e un caz „în principiu”. În martie 2025, Biroul Electoral Central i-a respins candidatura la prezidențiale, iar CCR a confirmat decizia în unanimitate, pornind de la Hotărârea nr. 32/2024, cea care a anulat alegerile. În motivarea publicată în Monitorul Oficial pe 8 aprilie 2025, Curtea a precizat că o asemenea sancțiune nu este perpetuă și că se analizează de la caz la caz, cu o anumită temporalitate raportată la ciclul electoral.

Ce înseamnă asta pentru o listă de parlamentari? Că nimeni nu știe. Standardul CCR a fost croit pentru alegerea președintelui, pe baza unei hotărâri legate de acel proces electoral. Extins la parlamentare, ar fi teren netestat, iar orice refuz de înscriere ar ajunge în instanță, adică în plină campanie. Un litigiu despre dreptul de a fi ales, purtat sub ochii alegătorilor, mobilizează orice electorat convins că i se ia votul. Și mobilizează, la fel de bine, electoratul care crede că e momentul să se pună punct.

Precedentul Becali: din arest, în Parlamentul European

Cine vrea dovada că se poate n-are decât să se uite în 2009.

În anul 2009, Judecătoria Sectorului 1 l-a arestat preventiv pe Gigi Becali, pentru 29 de zile, sub acuzația de lipsire de libertate, în dosarul sechestrării unor bărbați care îi furaseră mașina. Pe 7 aprilie, PRM depunea la BEC lista pentru europarlamentare: Corneliu Vadim Tudor pe primul loc, Becali pe al doilea, adică un om aflat în arest, cu care liderul PRM avusese ani de insulte reciproce. Pe 7 iunie, PRM a trimis trei europarlamentari la Bruxelles, printre ei Vadim Tudor și Becali. Partidul ratase pragul la ultimele două scrutine.

Parlamentarii, primii care NU vor anticipate

Cei care decid dacă se ajunge la urne sunt tocmai cei care au cel mai mult de pierdut. Un parlamentar știe ce înseamnă anticipatele: un loc pe listă care nu-i mai e garantat de partid, o campanie plătită din buzunar sau din donații, fără nicio certitudine că banii se întorc, și o majoritate care se poate răsturna, cu comisii și numiri în funcții cu tot. Nu e o pierdere pe loc, pentru că mandatul se prelungește până la întrunirea noului Parlament.

De aici o dinamică ciudată. Cu cât dizolvarea pare mai reală, cu atât crește tentația unor parlamentari din partidele mari de a căuta loc pe alt tabel, inclusiv al AUR. Marius Lulea a spus deja că parlamentarii veniți de la PSD, PNL sau USR nu ar trebui să ajungă pe listele partidului. Un Georgescu pe listă ar putea funcționa ca simbol al „curățeniei”, chiar dacă îi va fi respinsă candidatura. AUR va colecta un vot de răzbunare.

Ce poate merge prost pentru un martir

Prima problemă e natura dosarului. Un martir politic are nevoie de percepția că este pedepsit pentru ideile lui. Aici e vorba de bani, garanții, o bancă din străinătate și persoane vătămate care sunt oameni de afaceri. Pentru un electorat câștigat cu imaginea omului care nu depinde de sistem și de bani, o poveste despre credite promise și bani de campanie este, cel puțin, un test dificil. Georgescu poate să o conteste, iar tabăra lui o va contesta. Dar contestarea se face pe teren juridic, nu pe teren emoțional, politic, iar pe teren juridic emoția nu ajută.

A doua problemă e reacția inversă. Parlamentarele nu au tur doi, dar au ceva similar: Mureșan a spus deja că vrea ca oamenii să vadă dacă PSD stă cu un guvern pro-european sau alături de AUR. O campanie construită pe imaginea lui Georgescu poate ajuta exact această polarizare.

Concluzia

Cătușele de luni pot aduce voturi. Ar fi naiv să negăm. Restul nu depinde de Georgescu. Depinde de un judecător, care va decide dacă rămâne în arest, și de 233 de mâini din Parlament, care pot învesti în ultima clipă un guvern și pot face inutilă toată această aritmetică.

Iar dacă vom ajunge totuși la urne, alegătorii nu vor vota o fotografie cu cătușe. Vor vota după patru luni de guvern demis prin moțiune, pe 5 mai. Cătușele pot fi scânteia. Combustibilul e altul și nu depinde de niciun procuror.

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Tags: DIICOT Alegeri România Călin Georgescu Gigi Becali
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