Lucrările de electrificare și modernizare a căii ferate pe lotul Aleșd - Frontieră Ungaria au atins un stadiu fizic de peste 63%. Trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 km/h spre granița de vest.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a prezentat, pe 22 septembrie, stadiul lucrărilor pentru modernizarea căii ferate Aleșd-Frontieră Ungaria, parte a proiectului „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor”. Progresul a ajuns în prezent la 63,28%.

Investiția vizează 46,74 km de cale ferată, pe secțiunea care asigură legătura cu frontiera ungară. Pleacă din orașul bihorean Aleșd, situat la aproximativ 38 km est de Oradea, și continuă spre vest până la punctul de trecere a frontierei de la Episcopia Bihor.

„Proiectul cuprinde modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare, electrificarea traseului și lucrări în stațiile Tileagd, Oradea Est, Oradea și Episcopia Bihor, în halta de mișcare Oșorhei și în punctele de oprire Țețchea, Telechiu, Săbolciu și Săcădat. Sunt prevăzute, de asemenea, intervenții la poduri și podețe, reabilitarea pasajelor inferioare și construirea unor pasaje denivelate noi”, precizează CFR Infrastructură, pe pagina de Facebook.

Instituția a publicat și o filmare din dronă cu lucrările de pe lotul Aleșd - Frontieră Ungaria.

Trenurile de călători vor circula cu viteze de până la 160 km/h

Proiectul include semnalizare automată la trecerile la nivel și implementarea sistemului european ERTMS pentru controlul trenurilor și comunicații radio feroviare, măsuri aplicate pe întregul traseu.