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Horoscop 23 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Atenția ta se mută spre relații, în special cele de parteneriat. Ar fi bine să se schimbe și modul în care le abordezi, să dai dovadă de mai multă diplomație.
Este bine să te ocupi de starea ta de sănătate, printr-o grijă deosebită față de mediul în care lucrezi. Ai nevoie de calm și de o minimă armonie.
Interesul tău se mută în zona distracției, a plăcerilor și a relațiilor sentimentale. Dacă vrei ceva mai mult decât simple distracții, va trebui să faci unele eforturi.
Casa și familia vor cere mai mult timp și mai multă atenție din partea ta, ceea ce nu e deloc neobișnuit, numai că acum ți se cere să te implici sincer în tot ce faci.
Relațiile cu anturajul apropiat îți vor ocupa mai mult timp din cauza unor solicitări pe care nu le poți refuza. Este un moment bun pentru examene de mică importanță.
Ești hotărât să te ocupi foarte serios de rezolvarea unor probleme financiare, dar vei reuși numai măsura în care tu ești cel care ia deciziile.
A venit și rândul tău să strălucești, să ieși în evidență prin calitățile tale native și să te bucuri de aprecierea celorlalți.
Intri într-o etapă în care este mai bine să fii discret, să observi ceea ce se petrece și să dai sfaturi doar dacă îți sunt solicitate.
Este posibil să îți diversifici interesele, să ieși mai mult din casă și să descoperi că ai multe în comun cu persoane pe care le simpatizai deja.
Ambiția crește, dorințele sunt multe, dar știi și tu că planurile tale vor trebui ajustate pe parcurs.
In cazul care nu ești prea prins în propriile gânduri, te vei bucura de o perioadă mai senină, scurtă, dar deosebit de utilă pentru echilibrul tău.
Este posibil ca în perioada următoare să culegi unele beneficii de pe urma unor colaborări, a unor afaceri sau indirect, prin partenerul de cuplu.