Un român și un italian s-au dat drept carabinieri și au înșelat o femeie cu 50.000 de euro, la Genova

Doi tineri, un italian de 19 ani și un român de 20 de ani, au fost arestați la Genova pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune agravată. Cei doi s-au dat drept carabinieri pentru a determina o femeie în vârstă să le predea o cutie plină cu bijuterii, evaluate la 50.000 de euro, relatează publicația italiană Il secolo XIX.

Cum s-a desfășurat înșelăciunea

Frauda a avut loc în cartierul Staglieno din Genova. Pe 20 septembrie 2026, în jurul orei 11.20, polițiștii din cadrul echipei mobile, care desfășurau o acțiune de supraveghere pentru prevenirea înșelătoriilor asupra bătrânilor, au observat un autoturism în care se aflau doi tineri. Unul dintre ei a coborât din vehicul și a intrat într-un bloc, în timp ce șoferul a rămas în mașină, pregătit să plece.

Câteva minute mai târziu, pasagerul a ieșit în fugă din imobil, având în mâini o cutie de pantofi, și s-a urcat rapid în mașină. Polițiștii au intervenit imediat și au oprit autoturismul pentru verificări, descoperind în cutie mai multe bijuterii din aur.

Potrivit publicației menționate, ancheta ulterioară a scos la iveală că obiectele de valoare au fost predate de o femeie în vârstă, care locuiește în acel bloc.

Tactica folosită în acest caz

Femeia le-a declarat anchetatorilor că a primit un apel telefonic de la o persoană care s-a prezentat drept carabinier.

Aceasta i-a spus că mașina ei ar fi fost folosită într-un jaf comis asupra unei bijuterii și că este necesar să verifice dacă bijuteriile din locuința sa sunt în siguranță. Ulterior, la ușa femeii a apărut un tânăr de 20 de ani, care a reușit să o convingă să îi predea toate bijuteriile din casă, într-o cutie de pantofi.

Poliția a reușit să recupereze întreaga pradă, estimată la 50.000 de euro, și să o returneze proprietarei. Cei doi suspecți au fost reținuți și duși la sediul poliției.