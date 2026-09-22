Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate

Antena 1 modifică programul TV. Emisiunile Asia Express și Insula Iubirii nu vor fi difuzate în anumite zile. Află motivul și când revin pe micul ecran.

Modificări de ultimă oră în programul postului Antena 1. Telespectatorii care urmăresc aventurile concurenților la Asia Express Drumul Mătăsii și momentele tensionate petrecute în Thailanda la Insula Iubirii vor avea parte de o surpriză neplăcută în perioada următoare. Antena 1 a decis ca în anumite zile, cele două reality-show-uri să nu mai fie difuzate. Schimbările au legătură cu includerea în program a unor evenimente sportive transmise în direct.

În ce zile dispare din grila Antenei 1 Asia Express

Producția Asia Express, prezentată de Irina Fodor, va suferi două întreruperi de la programul obișnuit. Show-ul nu va fi difuzat în serile de luni, 28 septembrie, respectiv luni, 5 octombrie. Decizia vine în contextul în care Antena 1 va transmite în direct meciurile echipei naționale de fotbal a României din Liga Națiunilor. Ambele partide ale tricolorilor se vor juca pe teren propriu, de la ora 21:00, naționala întâlnind Bosnia pe 28 septembrie și Suedia pe 5 octombrie.

În ce zi dispare din grila Antenei 1 Insula Iubirii

Ajustările de grilă afectează și reality-show-ul Insula Iubirii, prezentat de Radu Vâlcan. Sezonul aniversar al emisiunii va avea o ediție în minus în această săptămână. Meciul dintre România și Suedia va ocupa spațiul de emisie din seara de vineri, 25 septembrie, motiv pentru care fanii emisiunii Insula Iubirii nu vor putea urmări ediția în ziua respectivă. Producția va reveni pe micile ecrane o zi mai târziu, sâmbătă, 26 septembrie, începând cu ora 20:00.