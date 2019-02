Carambol cu 100 de mașini, în China, soldat cu 2 morți și 50 de răniți

Coliziunea a avut loc pe autostrăzile Sinan-Jianhe și Jiangkou-Weng’an, în provincia Guizhou din sud-vestul țării, pe fondul unei scăderi a temperaturii, în timpul ploilor căzute în regiune, formându-se polei.

De altfel, o mare parte din China a fost afectată de ninsori și polei, în ultimele zile, cu temperaturi care s-au aflat la limita înghețului în Guizhou. Administrația Meteorologică din China chiar emisese un cod galben de polei pe drumurile unde au avut loc coliziunile. Autoritățile chineze investighează acum evenimentul rutier, pentru a afla cauza exactă a carambolului.

Anul trecut, în noiembrie, șoferul unui camion a pierdut controlul volanului, pe o autostradaă din China, intrând în maşinile care stăteau la rând în faţa unui punct de taxare în apropierea capitalei provinciei, Lanzhou. 14 persoane au murit și 27 au fost rănite, atunci, fiind implicate zeci de mașini.

Two killed, over 50 injured in SW #China expressway pileup https://t.co/el5Beq05ud pic.twitter.com/diL35mwL5T

