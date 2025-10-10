În urma impactului, două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, în urma unui accident între cinci autoturisme și un ansamblu rutier, circulația a fost oprită pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, la kilometrul 39+800 metri, în zona localității Palanca, județul Giurgiu.

După efectuarea cercetării la fața locului, polițiștii rutieri au precizat că circulația s-a reluat pe ambele benzi pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, în urma accidentului în care au fost implicate șase autovehicule. Nici o persoană evaluată medical nu a necesitat transport la spital.

