Informația a fost dezvăluită de Observator News. Totodată, șoferul TIR-ului a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ.

Totuși, a fost dispusă și prelevarea probelor biologice. Amintim că doi tineri și-au pierdut viața într-un tragic accident pe autostrada A1 București-Pitești. Incidentul a avut loc marți dimineața la kilometrul 41, în apropierea localității Vânătorii Mici.

ISU Giurgiu a transmis că, din primele informații, cei doi erau pietoni și la momentul producerii accidentului aceștia se aflau pe partea carosabilă.

La locul accidentului s-au aflat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

„ISU Giurgiu recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan și să respecte toate regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic. De asemenea, instituția adresează un apel și pietonilor, care trebuie să manifeste prudență maximă și să nu se deplaseze pe autostrăzi, acestea fiind destinate exclusiv traficului rutier. Accesul pietonilor este strict interzis pe astfel de drumuri, iar nerespectarea acestei reguli poate avea consecințe tragice”, a mai transmis sursa citată.

