Incidentul a avut loc la Drais Beach Club din Las Vegas și a fost surprins într-o înregistrare video care s-a viralizat pe rețelele sociale. Cardi B cânta hitul ei din 2018 „Bodak Yellow”, când o femeie din public a aruncat în direcţia ei conţinutul unui pahar.

Vizibil deranjată, cântăreaţa rap a răspuns aruncând la rândul său cu microfonul în acea persoană, în timp ce membrii echipei sale de securitate s-au repezit spre public.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB