La aproape două luni după ce Guvernul a decis să acorde vouchere sub formă de carduri de energie, Poșta Română a anunțat că aplicația necesară pentru înscriere, EPIDS, tot nu este funcțională și că ei nici măcar nu au fost instruiți. Mai mult, nici până acum documentele oficiale nu au fost semnate.

„Până la data de 20.08.2025, Compania Națională „Poșta Română” nu a primit informații referitoare la modalitatea de operare a aplicației EPIDS (dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS). De asemenea, convenția cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) nu este semnată de niciuna dintre părți și nu a fost transmis nici formularul de înscriere a beneficiarilor în program. În plus, salariații Poștei Române nu au fost instruiți cu privire la acest proiect”, a transmis Poșta Română miercuri, 20 august.

În acest context, oamenii nevoiași au fost trimiși la ANPIS și STS pentru clarificări: „Facem un apel către beneficiari să NU solicite sprijin în subunitățiile poștale, întrucât, în acest moment, nu le putem oferi răspunsuri pertinente. Pentru orice nelămuriri, rugăm presa și beneficiarii să contacteze direct Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială – ANPIS și Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS”.

Practic, cardurile de energie nu vor fi livrate în august și posibil nici în septembrie.

Amintim că, la finalul lunii iunie, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat o nouă schemă de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică, pentru că vechea măsură de plafonare expira pe 1 iulie. Noua lege prevede că peste 4 milioane de oameni vor primi vouchere de 50 de lei pe lună, până în martie 2026.

Totuși, nu toți românii vor beneficia de acest ajutor. Mai precis, beneficiarii trebuie să aibă venituri sub 2.000 lei/lună (persoane singure) sau sub 1.800 lei/lună (pe membru de familie).

Iar românii cu venituri mici sunt considerați:

persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei

familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.









