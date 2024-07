Pictura pe care s-a bazat scena controversată din ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, considerată o parodie a „Ultimei cine” („The Last Supper”) de Leonardo da Vinci, a fost „Festinul zeilor” („The Feast of the Gods”), a artistului olandez Jan van Bijlert, spun reprezentanții Muzeului Magnin din oraşul francez Dijon, relatează News.ro.