„Rachete de înaltă precizie şi cu rază lungă de acţiune lansate de forţele aerospaţiale ruse la periferia Kievului au distrus tancuri T-72 furnizate de ţări din Europa de Est şi alte blindate care se aflau în hangarele unei companii de reparare a vagoanelor de tren”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova, Igor Konacenkov.

Exploziile au zguduit două dintre cartierele estice ale capitalei ucrainene, Darnytsky şi Dniprovsky. În urma atacului, un nor gros de fum s-a ridicat deasupra acestora, potrivit imaginilor publicate de canalul NEXTA, pe Twitter.

A video of the attack on the Darnitsa car repair plant in #Kyiv. pic.twitter.com/lbu4QlVA5k