G4Media: Un apropiat al premierului Viorica Dăncilă ar fi probat că un articol presupus comandat de Anca Alexandrescu a apărut într-o publicație obscură și de acolo preluat pe grupurile interne de discuții din PSD

Astfel, potrivit sursei citate, un apropiat al premierului Viorica Dăncilă ar fi probat că un articol presupus comandat de Anca Alexandrescu a apărut într-o publicație obscură și de acolo preluat pe grupurile interne de discuții din PSD.

În acel moment, şefa Executivului a decis să o concedieze pe consiliera sa, despre care știa că îi raportează lui Liviu Dragnea toate mișcările.

Viorica Dăncilă transmitea încă de săptămîna trecută că este nemulţumită de anumiţi colaboratori, fără să nominalizeze pe cineva.

Întrebată într-un interviu pentru Adevărul dacă există interese în PSD pentru a fi denigrată, Dăncilă a răspuns: ”Nu am văzut atacuri numai în publicaţiile Opoziţiei. Am văzut atacuri şi în alte publicaţii, am văzut atacuri din partea unor oameni de la care nu m-am aşteptat”.

Ziaristul care a realizat interviul, Sebastian Zachmann, a relatat, ulterior, pe Facebook: ”Pe tot parcursul interviului, care a durat exact 48 de minute, Anca Alexandrescu a butonat telefonul, cu dexteritatea cu care un jurnalist face livetext la o conferință de presă. A avut o singură reacție. Când am întrebat-o pe Viorica Dăncilă dacă s-a simțit vreodată sabotată de propria echipă, Anca Alexandrescu a pufnit și a început să-și dea ochii peste cap”.

Hotnews: Toată lumea știe că Anca Alexandrescu a fost pusă de Dragnea consilier tocmai pentru a controla toată activitatea premierului

„Adevărul este că nu a existat niciodată o relație bună între cele două. Toată lumea știe că Anca Alexandrescu a fost pusă de Dragnea consilier tocmai pentru a controla toată activitatea premierului, relația acesteia cu miniștrii, președinții și primarii PSD. O relație bună între premier și lideri din teritoriu ar fi devenit un pericol pentru Liviu Dragnea”, au explicat surse social-democrate pentru HotNews.ro.

Plecarea Ancăi Alexandrescu nu înseamnă însă că Liviu Dragnea și-a pierdut influența în Guvern, el avându-l într-o poziție cheie pe Darius Vâlcov, ci mai degrabă o oportunitate de negociere a Vioricăi Dăncilă și o încercare de „rebranduire” în condițiile în care o înlăturare a sa este puțin probabilă în acest moment, mai transmite Hotnews.

Plecarea Ancăi Alexandrescu din funcția de consilier onorific a fost confirmată de Viorica Dăncilă. Aceasta a declarat vineri că fosta sa consilieră se va ocupa de comunicare la PSD.

„Nu este niciun conflict între mine şi liderul PSD. Am fost şi la Iaşi şi la Botoşani împreună. Discutăm, am discutat chiar şi ieri. Suntem în campanie şi cred că este foarte bună comunicare de la partid. De la Guvern trimitem la partid actele necedsare, ce ni s-e solicită şi cred că trebuie să intensificăm comunicarea pe partid”, a spus Viorica Dăncilă, la Nucet, în Dâmboviţa, unde a mers fără Anca Alexandrescu.

Pentru opinia publică, numele Ancăi Alexandrescu nu este foarte cunoscut. Figura ei însă a apărut în spatele fiecărui mare premier PSD şi chiar, până recent, în spatele lui Liviu Dragnea. Este fiică şi fostă soţie de jurnalist, iniţiată în politică de către Adrian Năstase, pe vremea când era preşedinte executiv al PSD. Ulterior, Anca Alexandrescu l-a urmat şi la Guvern, unde a rămas pe aceeaşi poziţie şi în mandatele lui Victor Ponta. A coordonat departamentele de comunicare ale partidului ani la rând.

