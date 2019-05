Aylin Cadâr, Tania Popa și Anca Sigartău împart aceeași cabină la teatru

Cu fix o oră înainte de începerea spectacolului am ajuns în culisele Teatrului Național București, unde pregătirile erau în toi. Aylin Cadâr era deja îmbrăcată în vestimentația pentru concert și își făcea ultimele retușuri de machiaj. Având în vedere că ea deschide spectacolul, bruneta a venit din timp la teatru, întrucât nu îi place să facă lucrurile pe repede-înainte.

“Mă machiez singură de când am intrat în showbiz, de la 16 ani; nu știam atunci, dar de-a lungul anilor, din curiozitate, am început să fiu mai atentă la ce îmi fac make-up artiștii. Sora mea este make-up artist, prietena mea este make-up artist și are și școală de make-up și am mai furat și de la ele trucuri, mă mai uit pe la tutoriale, îmi cumpăr foarte multe produse”, ne-a povestit actrița.