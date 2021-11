Sâmbătă, 13 noiembrie, s-a aflat că Viorel Lis și Oana sunt infectați cu COVID-19. El a fost primul internat în spital, iar apoi și soția a acuzat stări de rău și a fost internată în aceeași unitate medicală. Și acum se află la Spitalul „Matei Balș”, unde sunt sub observația medicilor. Starea de sănătate a lui Viorel lis nu e tocmai bună, mai ales că are 78 de ani, dar și alte probleme medicale.

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el și de mine, așa că am mers la spital. Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată.

El e o persoană cu risc, el este la o sursă de oxigen, dar este la salon, ia tratament, eu sunt super fericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat”, a declarat Oana Lis prin Skype în emisiunea lui „Cătălin Măruță”.

Oana și Viorel Lis sunt internați în aceeași rezervă și amândoi urmează un tratament. „Este o formă medie zic eu, nu sunt medic și nu știu, dar este o persoană cu risc. Trebuie să avem grijă cu diabetul. Avem simptome amândoi, trebuia să mergem la spital, nu puteam să stăm acasă. Cu greu am ajuns la spital, Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație.

Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel”, a mai declarat Oana Lis la Pro TV.

Viorel Lis, primele declarații despre starea lui de sănătate

Fostul edil al Capitalei are și alte probleme de sănătate, iar acesta a fost nevoit să fie dus la spital. Viorel Lis a fost contactat de jurnaliști, imediat după ce s-a aflat că e infectat cu COVID-19. „Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Nu e cu mine (n.r Oana). Ea nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, a spus el pentru Antena Stars în urmă cu trei zile.

