Șeful RaiSport, criticat după gafele de la ceremonia de deschidere de la Jocurile Olimpice de Iarnă

Controversa transmisiune a ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, difuzată de Rai și prezentată de Paolo Petrecca, a generat un val de critici dure și va fi analizată în Consiliul de Administrație al televiziunii publice italiene.

Paolo Petrecca este director al RaiSport din martie 2025. Potrivit publicației din Italia, membrii consiliului din zona de centru-stânga intenționează să conteste oficial modul în care directorul Rai Sport a gestionat transmisiunea, urmărită de peste 9 milioane de telespectatori doar în Italia.

În timpul celor patru ore de transmisie, Petrecca a comis mai multe greșeli și a făcut o serie de gafe care au atras atenția publicului și au stârnit reacții negative. Criticile au existat atât pe rețelele sociale, cât și în sfera politică din Italia.

Gafele făcute de șeful RaiSport în timpul transmisiunii în direct

Transmisiunea în direct a ceremoniei, care a captivat publicul instant, a fost umbrită de erori în comentariul lui Petrecca.

Primul moment stânjenitor a venit chiar la început, când jurnalistul a salutat spectatorii cu „Bună seara de pe stadionul Olimpic” în loc de „San Siro”, o confuzie care a stârnit critici pe rețelele sociale.

Printre gafele remarcate se mai numără identificarea greșită a președintei Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, ca fiind fiica președintelui italian Sergio Mattarella, și prezentarea actriței Matilda De Angelis drept cântăreața Mariah Carey. De asemenea, prestația rapper-ului Ghali a fost complet ignorată, fără ca acesta să fie menționat în comentariu, iar camera nu l-a surprins în prim-plan pe parcursul spectacolului său.

Postul italian de televiziune, criticat pentru decizia de înlocuire a comentatorului Bulbarelli

Anterior, Auro Bulbarelli, un jurnalist sportiv cu experiență în evenimente olimpice, fusese exclus de la realizarea transmisiunii pentru că dezvăluise fără autorizare surpriza serii: sosirea președintelui Sergio Mattarella cu tramvaiul condus de Valentino Rossi. Această decizie a fost ulterior aspru criticată, mai ales în contextul gafelor lui Petrecca.

Sindicatul jurnaliștilor Rai, Usigrai, a transmis un comunicat dur: „Auto-atribuirea unui rol și incapacitatea de a-l îndeplini este doar ultima inițiativă eșuată a unui director demis de la fostul său post (Rainews 24, n.r.), dar totuși promovat de Rai pentru un eveniment de o asemenea importanță”.

Paolo Petrecca, directorul RaiSport din martie 2025, a preluat neașteptat rolul de comentator al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Foto: Profimedia Images

Comentariile lui Paolo Petrecca au fost criticate dur și de clasa politică din Italia

Criticile nu s-au oprit aici. Partidul Democrat a condamnat dur prestația șefului RaiSport, afirmând că „a depășit orice limită”, referindu-se la presupusa politizare a televiziunii publice italiene.

Sandro Ruotolo, responsabil pe probleme de informare în cadrul PD, și Stefano Graziano, liderul grupului democrat din comisia de supraveghere Rai, au declarat: „O televiziune subordonată fidelității politice, în detrimentul competenței și profesionalismului, nu este un serviciu public. Este o ocupație care umilește sportul, Rai și publicul plătitor de taxe”.

Deputatul PD Mauro Berruto, fost selecționer al echipei naționale de volei, a criticat faptul că Petrecca nu i-a recunoscut pe ultimii purtători ai torței, printre care se numărau campioni mondiali ai voleiului italian precum Simone Giannelli și Anna Danesi.

Berruto l-a citat pe Gianni Rodari, spunând: „Există lucruri de făcut în fiecare zi: să citești, să studiezi, să te informezi, să scapi de ignoranță”.

Șeful RaiSport este acuzat că l-a cenzurat pe rapperul Ghali

Un alt punct central al controverselor a fost legat de tratamentul aplicat rapper-ului Ghali. Acesta nu a fost menționat de Petrecca pe parcursul transmisiunii și nu a fost arătat în prim-plan în timpul recitalului său.

Angelo Bonelli, reprezentant AVS, a subliniat că „cenzura preventivă a prestației lui Ghali este gravă și incompatibilă cu rolul unui serviciu public”.

„Niciodată în istoria Rai, italienii nu au asistat la o asemenea situație. Este o ofensă și o umilință pentru miile de jurnaliști, tehnicieni și angajați ai serviciului public”, a mai adăugat și Nicola Fratoianni, potrivit presei italiene.

Parlamentarii Mișcării 5 Stele au catalogat prestația lui Petrecca drept „o gafă olimpică”, acuzând că „serviciul public a devenit veriga cea mai slabă la un eveniment organizat acasă”.

Ce spune presa italiană despre tăcerea partidelor de dreapta după gafele șefului RaiSport

În timp ce opoziția a criticat vehement, dreapta politică a evitat în mare parte să comenteze. Remarcă discreția taberei de dreapta, care nu a oferit nicio declarație fermă în apărarea lui Petrecca.

În schimb, membri ai Guvernului și majorității parlamentare, alături de lideri precum Elly Schlein, au transmis felicitări pentru lansarea ITabloid, noua publicație digitală a Asociației Jurnalistelor Italiene, sprijinită inițial de Giorgia Meloni.

Cine este Paolo Petrecca, directorul RaiSport

Paolo Petrecca, directorul RaiSport din martie 2025, a preluat neașteptat rolul de comentator al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Petrecca, născut în Roma în 1964, lucrează la Rai din 2001.

Cariera sa a început în anii ’90 la posturi TV locale din Lazio, iar în 1999 a intrat la RTL 102.5 ca prezentator și coordonator. În 2001, s-a alăturat echipei TG2, iar în 2007 a trecut la Rai News 24, unde a urcat treptat în ierarhie până la poziția de director în 2021.

În 2025, a fost numit director al departamentului Sport și RaiSport, devenind o figură marcantă în cadrul companiei publice de radio și televiziune din Italia.

Paolo Petrecca și legăturile cu premierul Giorgia Meloni

Petrecca, supranumit „Patapetrecca” de unii colegi pentru stilul său controversat, este adesea asociat cu o apropiere de premier Giorgia Meloni.

În 2021, el a fost numit director al Rai News 24, o mutare considerată ca fiind influențată de Meloni, pe atunci lider al opoziției. Conform presei italiene, numirea sa a fost văzută ca un semn al direcției politice pe care o lua compania publică.

