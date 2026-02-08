Șeful RaiSport, criticat după gafele de la ceremonia de deschidere de la Jocurile Olimpice de Iarnă

Controversa transmisiune a ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, difuzată de Rai și prezentată de Paolo Petrecca, a generat un val de critici dure și va fi analizată în Consiliul de Administrație al televiziunii publice italiene.

Paolo Petrecca este director al RaiSport din martie 2025. Potrivit publicației din Italia, membrii consiliului din zona de centru-stânga intenționează să conteste oficial modul în care directorul Rai Sport a gestionat transmisiunea, urmărită de peste 9 milioane de telespectatori doar în Italia.

În timpul celor patru ore de transmisie, Petrecca a comis mai multe greșeli și a făcut o serie de gafe care au atras atenția publicului și au stârnit reacții negative. Criticile au existat atât pe rețelele sociale, cât și în sfera politică din Italia.

Gafele făcute de șeful RaiSport în timpul transmisiunii în direct

Transmisiunea în direct a ceremoniei, care a captivat publicul instant, a fost umbrită de erori în comentariul lui Petrecca.

Primul moment stânjenitor a venit chiar la început, când jurnalistul a salutat spectatorii cu „Bună seara de pe stadionul Olimpic” în loc de „San Siro”, o confuzie care a stârnit critici pe rețelele sociale.

Printre gafele remarcate se mai numără identificarea greșită a președintei Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, ca fiind fiica președintelui italian Sergio Mattarella, și prezentarea actriței Matilda De Angelis drept cântăreața Mariah Carey. De asemenea, prestația rapper-ului Ghali a fost complet ignorată, fără ca acesta să fie menționat în comentariu, iar camera nu l-a surprins în prim-plan pe parcursul spectacolului său.

Postul italian de televiziune, criticat pentru decizia de înlocuire a comentatorului Bulbarelli

Anterior, Auro Bulbarelli, un jurnalist sportiv cu experiență în evenimente olimpice, fusese exclus de la realizarea transmisiunii pentru că dezvăluise fără autorizare surpriza serii: sosirea președintelui Sergio Mattarella cu tramvaiul condus de Valentino Rossi. Această decizie a fost ulterior aspru criticată, mai ales în contextul gafelor lui Petrecca.

Sindicatul jurnaliștilor Rai, Usigrai, a transmis un comunicat dur: „Auto-atribuirea unui rol și incapacitatea de a-l îndeplini este doar ultima inițiativă eșuată a unui director demis de la fostul său post (Rainews 24, n.r.), dar totuși promovat de Rai pentru un eveniment de o asemenea importanță”.

Comentariul șefului RaiSport pentru ceremonia de deschidere de la Jocurile Olimpice de Iarnă, numit o rușine: gafele colosale făcute
Paolo Petrecca, directorul RaiSport din martie 2025, a preluat neașteptat rolul de comentator al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Foto: Profimedia Images

Comentariile lui Paolo Petrecca au fost criticate dur și de clasa politică din Italia

Criticile nu s-au oprit aici. Partidul Democrat a condamnat dur prestația șefului RaiSport, afirmând că „a depășit orice limită”, referindu-se la presupusa politizare a televiziunii publice italiene.

Sandro Ruotolo, responsabil pe probleme de informare în cadrul PD, și Stefano Graziano, liderul grupului democrat din comisia de supraveghere Rai, au declarat: „O televiziune subordonată fidelității politice, în detrimentul competenței și profesionalismului, nu este un serviciu public. Este o ocupație care umilește sportul, Rai și publicul plătitor de taxe”.

Deputatul PD Mauro Berruto, fost selecționer al echipei naționale de volei, a criticat faptul că Petrecca nu i-a recunoscut pe ultimii purtători ai torței, printre care se numărau campioni mondiali ai voleiului italian precum Simone Giannelli și Anna Danesi.

Berruto l-a citat pe Gianni Rodari, spunând: „Există lucruri de făcut în fiecare zi: să citești, să studiezi, să te informezi, să scapi de ignoranță”.

Șeful RaiSport este acuzat că l-a cenzurat pe rapperul Ghali

Un alt punct central al controverselor a fost legat de tratamentul aplicat rapper-ului Ghali. Acesta nu a fost menționat de Petrecca pe parcursul transmisiunii și nu a fost arătat în prim-plan în timpul recitalului său.

Angelo Bonelli, reprezentant AVS, a subliniat că „cenzura preventivă a prestației lui Ghali este gravă și incompatibilă cu rolul unui serviciu public”.

„Niciodată în istoria Rai, italienii nu au asistat la o asemenea situație. Este o ofensă și o umilință pentru miile de jurnaliști, tehnicieni și angajați ai serviciului public”, a mai adăugat și Nicola Fratoianni, potrivit presei italiene.

Parlamentarii Mișcării 5 Stele au catalogat prestația lui Petrecca drept „o gafă olimpică”, acuzând că „serviciul public a devenit veriga cea mai slabă la un eveniment organizat acasă”.

Ce spune presa italiană despre tăcerea partidelor de dreapta după gafele șefului RaiSport

În timp ce opoziția a criticat vehement, dreapta politică a evitat în mare parte să comenteze. Remarcă discreția taberei de dreapta, care nu a oferit nicio declarație fermă în apărarea lui Petrecca.

În schimb, membri ai Guvernului și majorității parlamentare, alături de lideri precum Elly Schlein, au transmis felicitări pentru lansarea ITabloid, noua publicație digitală a Asociației Jurnalistelor Italiene, sprijinită inițial de Giorgia Meloni.

Cine este Paolo Petrecca, directorul RaiSport

Paolo Petrecca, directorul RaiSport din martie 2025, a preluat neașteptat rolul de comentator al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Petrecca, născut în Roma în 1964, lucrează la Rai din 2001.

Cariera sa a început în anii ’90 la posturi TV locale din Lazio, iar în 1999 a intrat la RTL 102.5 ca prezentator și coordonator. În 2001, s-a alăturat echipei TG2, iar în 2007 a trecut la Rai News 24, unde a urcat treptat în ierarhie până la poziția de director în 2021.

În 2025, a fost numit director al departamentului Sport și RaiSport, devenind o figură marcantă în cadrul companiei publice de radio și televiziune din Italia.

Paolo Petrecca și legăturile cu premierul Giorgia Meloni

Petrecca, supranumit „Patapetrecca” de unii colegi pentru stilul său controversat, este adesea asociat cu o apropiere de premier Giorgia Meloni.

În 2021, el a fost numit director al Rai News 24, o mutare considerată ca fiind influențată de Meloni, pe atunci lider al opoziției. Conform presei italiene, numirea sa a fost văzută ca un semn al direcției politice pe care o lua compania publică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 9-15 februarie 2026. Leii sunt vedetele săptămânii, Racii au nevoie de stabilitate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
Elle.ro
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Știri România 19:05
Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Analiză
Știri România 19:00
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Parteneri
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Stiri Mondene 17:11
Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Stiri Mondene 16:29
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
ObservatorNews.ro
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om