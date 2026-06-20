Sute de oameni au luat cu asalt Piața Obor din București, unde tarabele au fost încărcate până la refuz cu fructe și legume românești.

De la primele ore ale dimineții, aleile pieței au fost pline de cumpărători veniți să profite de oferta bogată a sezonului.

Cireșele și caisele, vândute cu 10 lei kilogramul, au fost printre cele mai căutate produse, în timp ce la standurile cu zmeură și afine s-au format cozi constante.

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Comercianții spun că lumea cumpără fără să stea prea mult pe gânduri, iar marfa se vinde într-un ritm alert.

Erau sute de lăzi cu cireșe în Obor, în funcție de comerciant le puteți cumpăra chiar și cu 7 lei. „Iei mai mult, las din preț”. Sună propunerea.

Marfă multă, clienți pe măsură

Adevărata „bătălie” s-a dat însă la tarabele cu legume românești. Tocmai bune pentru salatele de sezon.

Roșiile, cu prețuri între 7 și 10 lei kilogramul, au atras zeci de clienți care le miroseau, le întorceau pe toate părțile și plecau cu sacoșele pline.

Nici castraveții, la 5 lei kilogramul, și nici ardeii, care au ajuns la 15 lei kilogramul, nu au dus lipsă de cumpărători.

Vinetele și varza, aceasta din urmă la doar 3 lei kilogramul, și-au găsit rapid loc în plasele celor care își pregătesc conservele sau mesele de vară.

„Pozează-mă, mamaie, să mă dai și pe mine pe TikTok”

Printre strigătele vânzătorilor și zumzetul continuu al cumpărătorilor, o doamnă care vinde pepeni de Dăbuleni a stârnit râsete printre cei prezenți.

„Pozează-mă, mamaie, să mă dai și pe mine pe TikTok sau cum îi zice lu’ ăla, să-mi faci și mie vânzare!”. În jurul ei, pepenii de 7 lei kilogramul. Iar porumbul de 4 lei bucata se vindea bine.

Oamenii mai gustau câte o cireașă sau o căpșună, schimbau câteva vorbe cu producătorii și plecau mulțumiți.

De la leușteanul de 2 lei legătura până la ardeiul capia de 20 de lei kilogramul, marfă a fost pentru toate buzunarele.

Dar nu toți comercianții erau la muncă. Mulți și-au afișat în galantare anunțuri cu mesajul „Concediu de odihnă”. Au fugit mai devreme pe litoral.

Cât costă piața în Obor

Leuștean – 2 lei/legătura

Cartofi de Lungulețu – 3 lei/kg

Varză – 3 lei/kg

Ridichi – 3 lei/legătura

Porumb – 4 lei/bucata

Castraveți – 5 lei/kg

Usturoi românesc – 5 lei/3 bucăți

Ceapă roșie – 5 lei/kg

Pepene galben – 7 lei/kg

Roșii – 7–10 lei/kg

Dovlecei – 8 lei/kg

Ardei gras – 8 lei/kg

Cireșe – 10 lei/kg

Caise – 10 lei/kg

Fasole galbenă – 10 lei/kg

Căpșune – 10 lei/kg

Ardei – 15 lei/kg

Zmeură – 20 lei/kg

Ardei capia – 20 lei/kg

Fasole fideluță – 20 lei/kg

Afine – 25 lei/kg