Potrivit Observator News, agresorul a fost reintegrat în colectiv după evaluarea specialiștilor, iar legea nu permite separarea celor doi copii în clase diferite.

Elevul de zece ani l-a înjunghiat de 24 de ori pe colegul său, în urmă cu doar trei luni.

Trauma victimei este încă puternică. Familia povestește că băiatul trăiește în continuare cu frică: „Când a venit prima zi acasă, când l-a văzut, a zis că el nu se mai duce la şcoală că lui îi frică. Normal că îi este teamă, cum să nu îi fie teamă”, a spus bunica copilului.

O vecină confirmă starea acestuia: „Are o frică tot timpul. Cum se distanţează puţin de casă, el deja tremură tot”.

În încercarea de a preveni alte incidente, copilul agresor este supravegheat permanent și stă în prima bancă, sub monitorizarea profesorului.

„S-a decis ca elevul în cauză să stea două ore pe zi… în faţa clasei”, a declarat învățătoarea, care a mai spus că ceilalți elevi nu vor să stea lângă el.

Inspectoratul Școlar din Brăila susține că nu există soluții legale pentru separare: „Conform legislaţiei învăţământului preuniversitar nu există o soluţie legală pentru ca aceşti doi copii să fie separaţi în clase diferite”.

Specialiștii avertizează însă asupra efectelor psihologice grave. „Este o repetare a traumei, o retraumatizare… Efectele pot fi pe toată viaţa”, explică psihologul Cătălin Dimofte.

Cazul vine pe fondul unui fenomen alarmant: mii de incidente de violență în școli sunt raportate anual, iar mulți copii aleg să nu vorbească despre ele de teamă.

