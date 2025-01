„Performanța cea mai remarcabilă a fost realizată de Mercedes-Benz E-Class, care a obținut cel mai mare scor general de siguranță al mașinilor testate anul trecut. Industria auto a avut un an dificil în 2024, marcat de încrederea scăzută a consumatorilor și condiții economice dificile. În ciuda acestor dificultăți, Euro NCAP consideră încurajator faptul că producătorii de mașini continuă să pună un accent semnificativ pe inovația în siguranță și echiparea mașinilor cu cele mai noi sisteme de siguranță. Acest lucru plasează ferm siguranța consumatorilor în prim-planul designului auto, așa cum ar trebui să fie”, a spus Dr. Michiel van Ratingen, Secretar General Euro NCAP, potrivit unui comunicat emis de Euro NCAP.

Mercedes-Benz E-Class, cea mai bună performanță la testele Euro NCAP

Câștigătorul la capitolul „cea mai bună performanță generală în siguranță în 2024” a fost Mercedes-Benz E-Class. E-Class, o mașină de tip Executive, a obținut cel mai bun scor general, o medie realizată între cele patru categorii de siguranță evaluate de experții Euro NCAP: Protecția Ocupanților Adulți, Protecția Ocupanților Copii, Protecția Utilizatorilor Vulnerabili ai Drumului și Tehnologii de Asistență pentru Siguranță.

SUV-urile mici au dominat anul trecut, cu 20 din totalul de 44 de mașini testate de Euro NCAP provenind din această clasă, evidențiind cererea continuă a consumatorilor pentru acest design de mașini. Liderul clasei SUV-urilor mici a fost ZEEKR X din China, care a depășit vehiculele concurente ale producătorilor europeni. Aproape de acesta s-au situat noii veniți pe piață Deepal S07, Porsche Macan, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 și XPENG G6. ZEEKR X a câștigat și premiul Best in Class pentru cea mai sigură mașină electrică din 2024.

Mazda CX-80, cel mai sigur SUV de mari dimensiuni

O altă clasă importantă în 2024 a fost cea a SUV-urilor mari, iar Euro NCAP a testat șase vehicule cu șapte locuri din această categorie. MAZDA CX-80 a fost numită Best in Class pentru 2024, obținând o victorie strânsă asupra Audi Q6 e-tron. În clasa Mașinilor de Familie Mari, Best in Class a fost obținut de Volkswagen Passat și partenerul său Škoda Superb. Cele două vehicule, construite pe aceeași platformă și parte a Grupului Volkswagen, au oferit aceeași performanță de siguranță de top în clasă.

Producătorii de mașini din China au înregistrat o altă performanță impresionantă cu primul pick-up electric testat în Europa de Euro NCAP. Maxus eTERRON 9, o camionetă cu cinci locuri și patru uși, a obținut scoruri mari în toate cele patru categorii de siguranță.

Din 2026 Euro NCAP va schimba modul în care se realizează evaluarea siguranței. Cu toate acestea, evaluarea de cinci stele va rămâne un indicator valid și de încredere al performanței de siguranță a unei mașini noi.

