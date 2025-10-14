Zi de post și rugăciune

Potrivit tradiției, ziua Sfintei Parascheva este una de rugăciune și post, iar creștinii obișnuiesc să meargă la biserică sau să participe la pelerinajul de la Iași.

Se spune că rugăciunile rostite în această zi au o putere deosebită, aducând alinare și ajutor celor aflați în suferință.

Totuși, credincioșii respectă și o serie de interdicții transmise din vechime. Pe 14 octombrie nu se spală, nu se calcă, nu se coase și nu se toarce, deoarece aceste activități ar putea aduce ghinion și necazuri, mai ales femeilor.

În schimb, se consideră de bun augur să se ofere pomeni — fructe, colivă, colaci sau vin — în amintirea sfintei.

În acest an, peste 150.000 de pelerini au venit la Iași pentru a se ruga la racla cu sfintele moaște.

Pe întreaga durată a evenimentului, programul slujbelor și al pelerinajului a fost bine stabilit încă de la început. Liturghia oficiată în aer liber lângă Catedrala Mitropolitană din Iași. Acest eveniment marchează punctul culminant al sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, atrăgând credincioși din toate colțurile țării.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva, cunoscută în tradiția populară și sub numele de „Sfânta Vineri”, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

S-a născut în Epivata, localitate de pe țărmul Mării Marmara, aproape de Constantinopol (actualul Istanbul), și a ales încă din copilărie viața de credință și rugăciune.

A trăit în mai multe mănăstiri, dedicându-și viața ajutorării celor nevoiași, fiind cunoscută pentru blândețea și evlavia sa.

Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva

Sfânta a trecut la cele veșnice la o vârstă tânără, lăsând în urmă o pildă de credință și iubire față de Dumnezeu. De-a lungul timpului, numeroși credincioși au mărturisit că au primit vindecări și ajutor prin rugăciunile adresate ei.

Părintele Cleopa Ilie povestea o întâmplare minunată petrecută în timpul hramului sfintei: două femei în vârstă s-au apropiat de raclă pentru a-i oferi o pernuță cusută de ele, iar în acel moment, părintele ar fi văzut cum Sfânta Parascheva și-a ridicat ușor capul, primind darul lor — un semn al prezenței și binecuvântării sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE