Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva atrage mii de pelerini la Iași

Creștinii ortodocși sărbătoresc marți, 14 octombrie, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea spirituală a Moldovei. La Iași, pelerinajul la moaștele sale și ale Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia, continuă. Potrivit Radio România Actualități, peste 150.000 de pelerini s-au închinat deja la racla cu moaște.

Pelerinajul continuă și în cursul zilei de 14 octombrie, atunci când este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Prascheva. Sărbătoarea reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente religioase din România.

La Iași, pe 14 octombrie 2025, evenimentul este marcat prin slujbe religioase solemne, procesiuni și momente de rugăciune în fața moaștelor Sfintei Parascheva. Autoritățile locale și forțele de ordine sunt implicate în asigurarea siguranței și fluxului pelerinilor, așteptând un număr foarte mare de participanți, inclusiv timpi de așteptare ce pot ajunge și la 16-20 de ore.

Mărturiile pelerinilor care au mers la Iași să se închine la Sfânta Parascheva

Credincioșii veniți la Iași s-au rugat în principal pentru sănătate și binele familiei. De ani de zile, sute de mii de oameni vin să se închine și să se roage la racla cu Sfintele Moaște. Pelerinajul din 2025 a început în ziua de 9 octombrie.

Recomandări
„Pentru sănătate, pentru binele familiei, pentru nepoți. Așteptarea a foarte ușoară, a fost foarte scurtă, cu toate că venim de la o distanță foarte mare”, a spus unul dintre pelerini, pentru sursa citată mai sus.

Anul acesta, coada pare să nu fie o problemă pentru cei mai mulți dintre credincioși. Oamenii vin de la sute de kilometri distanță și așteptă ore în șir, dar în 2025 au fost și pelerini care au mărturisit că timpul de așteptare nu a mai fost așa de lung.

„Pentru sănătate și luminarea minții. A fost foarte ok față de alți ani. Sincer, eu venind de la Oradea, acum drumul pe mașină, mă refer, a fost destul de obositor. Dar în rest, la coadă, n-am stat, cred vreo trei-patru ore, care au fost cele mai puține din ultimii ani”, a mai spus un alt credincios, pentru sursa citată mai sus.

În acest an, credincioșii s-au așezat la o coadă de peste 4 kilometri ca să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. În total, peste 100.000 de oameni s-au închinat în zilele de sărbătoare.

Ce obiecte aduc pelerinii la racla cu moaștele Sfintei Parascheva

An de an, pelerinii aduc diverse obiecte pentru a fi sfințite la raclă, crezând că acestea vor purta noroc. Deși nu există reguli stricte privind obiectele permise, preoții recomandă decență. Cele mai frecvente articole aduse de credincioși în 2025, potrivit Observatornews.ro, sunt: batiste, brațări, coliere, iconițe sau haine.

Există însă și credincioși care au preferat să vină cu permisul auto, covoare și mir pentru a le trece pe la racla cu moaște ca ulterior să aibă parte de noroc.

Care este programul slujbelor de la Sf Parascheva la Iași marți, 14 octombrie

Pe întreaga durată a evenimentului, programul slujbelor și al pelerinajului a fost bine stabilit încă de la început. Liturghia oficiată în aer liber lângă Catedrala Mitropolitană din Iași. Acest eveniment marchează punctul culminant al sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, atrăgând credincioși din toate colțurile țării.

Liturghia de Sfânta Parascheva din data de 14 octombrie 2025 la Iași începe oficial la ora 9:00 și se desfășoară pe podiumul amplasat lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

Aceasta este precedată de slujbe și rugăciuni care încep încă de la ora 7:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva și Ceasurile, desfășurându-se până la ora 9:00 când începe Sfânta Liturghie propriu-zisă. La slujbă răspunsurile liturgice sunt oferite de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași.

Ce nu ai voie să faci în ziua de Sfânta Parascheva

În ziua de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie, există mai multe interdicții și tradiții respectate pentru a evita ghinionul sau necazurile. Iată câteva dintre lucrurile pe care nu ai voie să le faci în această zi sfântă:

Recomandări
  • Nu trebuie să muncești, în special femeile trebuie să evite treburile casnice precum spălatul rufelor, cusutul, torsul sau gătitul, pentru a nu atrage pedeapsa Sfintei.
  • Nu este bine să dai bani cu împrumut, deoarece se crede că vei avea ghinion în tot anul.
  • Nu trebuie să mănânci fructe care au formă de cruce, cum sunt merele și perele, pentru că acestea ar aduce necazuri.
  • Nu se aprinde focul, o tradiție veche care spune că acest lucru ar aduce boli și ghinion.
  • Este interzis să speli haine sau să le calci, considerat un gest lipsit de respect pentru sărbătoare.
  • Femeile necăsătorite nu trebuie să coasă sau să croșeteze pentru a nu pierde norocul.
  • În general, sunt interzise munca agricolă sau lucrul în gospodărie.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva a fost o călugăriță care a trăit în secolul al XI-lea. Ea și-a dedicat viața credinței încă din adolescență, părăsind localitatea natală Epivat de lângă Constantinopol pentru a intra într-o mănăstire din Țara Sfântă.

După ce s-a întors în locul natal, a mai trăit doi ani fără să-și dezvăluie identitatea, decedând la vârsta de 27 de ani.

Cum au ajuns moaștele Sfintei Parascheva la Catedrala Mitropolitană din Iași

Moaștele Sfintei Parascheva au fost descoperite la două secole după moartea sa, când locuitorii din Epivat au vrut să îngroape un marinar. Trupul său a fost găsit nedescompus. După ce au fost purtate prin Bulgaria, Serbia și Constantinopol, moaștele au ajuns la Iași în secolul al XVII-lea, fiind dăruite domnului moldovean Vasile Lupu de către patriarhul ecumenic, potrivit Historia.

Transportul moaștelor s-a făcut cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoțite de trei mitropoliți greci: Ioanichie al Heracleei, Partenie al Adrianopolului și Teofan al Paleopatrei. După ce au ajuns în portul Galați, moaștele au fost întâmpinate la Iași de Vasile Lupu, mitropolitul Varlaam, episcopii de Roman și Huși, precum și de clerici și credincioși. Ele au fost așezate cu mare cinste în Biserica Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului.

Inițial, moaștele au rămas aici până în 1884, când au fost mutate în paraclisul bisericii din cauza unor lucrări de restaurare. Ulterior, ele au fost mutate definitiv în Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află și astăzi, fiind un simbol important al credinței și al patrimoniului religios al Moldovei.

