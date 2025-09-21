Caricaturile, fiecare cu mesaj satiric sau moralizator, oferă trecătorilor o alternativă la desenele banale și grafitti-urile care au împânzit alte zone ale orașului. Lucrările transformă spațiul într-un loc de reflecție și zâmbet, îmbinând observația socială cu umorul fin.

Inițiativa pune Brăila pe harta artei urbane, într-un context în care alte orașe, precum Craiova, își valorifică patrimoniul prin reprezentări vizuale dedicate personalităților locale. Un exemplu este calcanul din Bănie pe care, alături de marii fotbaliști craioveni, figurează și brăileanul Tilihoi.

Expoziția este lângă Palatul Lyra, chiar în apropiere de strada Regală.