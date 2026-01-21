Revolta unui manager Carrefour: „Situația este intolerabilă”

Managerul unui Carrefour Market din apropierea unei gări din Marolles-en-Hurepoix, o suburbie a Parisului, se declară exasperat de călătorii care folosesc zilnic parcarea magazinului, blocând accesul clienților și provocând pierderi financiare semnificative, scrie Le Parisien.

Între parcarea supermarketului și gară sunt doar câțiva pași, iar pentru șoferii grăbiți să prindă trenul, tentația este mare. Pentru Mickaël Costa, managerul magazinului, situația a devenit însă „intolerabilă”.

„De mai multe luni, parcarea magazinului este ocupată continuu de vehicule parcate toată ziua, fără nicio legătură cu frecventarea magazinului”, a scris acesta într-o postare pe Facebook intens comentată.

„Consecința directă este că tot mai mulți clienți nu mai au unde să parcheze, unii renunță la cumpărături, iar comerțul de proximitate este serios afectat”, continuă Costa.

Bariere, paznic și pierderi de 15% din cifra de afaceri

Pentru a limita fenomenul, managerul a instalat, în urmă cu un an, bariere manuale. Intrarea principală în magazin este deschisă abia la 8:30, iar intrările secundare, mai apropiate de gară, până la 10:30. În plus, dimineața, un agent de pază verifică dacă mașinile aparțin într-adevăr clienților magazinului.

Mickaël Costa estimează că pierde aproximativ 15% din cifra de afaceri în zilele în care acest control nu este asigurat, situații care pot genera uneori tensiuni cu șoferii.

Parcarea plină, magazinul gol

O altă zonă a parcării, unde obișnuiau să se instaleze periodic persoane de etnie romă, a fost blocată cu mai multe containere. Măsura s-a dovedit eficientă, intruziunile dispărând complet în ultimele luni.

În rest, soluțiile nu par suficiente. „Barierele nu au schimbat mare lucru. De multe ori nu sunt locuri, deși magazinul nu este plin. Îi înțeleg supărarea, pentru că dacă nu poți parca, te întorci din drum, iar el pierde clienți”, spune Nathalie, o clientă de 56 de ani.

Din biroul său, managerul recunoaște imediat mașinile care folosesc frecvent parcarea în mod abuziv. „Sunt mereu aceleași”, spune el zâmbind amar.

În timp ce în unele zile parcarea este aproape goală, marțea și joia aceasta este „luată cu asalt”, fără ca acest lucru să se reflecte și în numărul de clienți din magazin. „În acele momente, nu am mai mult de zece sau cincisprezece clienți în magazin”, explică el.

„Oamenilor le e lene să meargă câteva minute în plus”

Deși fenomenul exista și anterior, Mickaël Costa spune că situația s-a agravat odată cu începerea lucrărilor la proiectul Pôle Gare, în septembrie 2024. Parcarea de tip „park & ride”, situată de cealaltă parte a căii ferate, a fost complet reamenajată.

După mai bine de un an de restricții, 300 de locuri au devenit din nou disponibile în ultimele săptămâni. Până în luna aprilie, 720 de locuri de parcare vor fi accesibile gratuit pentru deținătorii unui abonament anual Navigo. Pentru ceilalți, costul lunar variază între 22 și 32 de euro.

În opinia managerului, scuzele nu mai stau în picioare. „Nu scuip în farfuria din care mănânc”, spune el. „Cei care merg cu trenul reprezintă o parte importantă din clientela mea. Dar adevărul este că multora le e pur și simplu lene să meargă câteva minute în plus”.

Deși parcarea Carrefour este inclusă de un an în zona albastră stabilită de primărie, care permite parcarea gratuită timp de maximum două ore – regula nu este aplicată.

Primarul localității, Georges Joubert, explică situația: „Condiția pentru finanțarea parcării de tip park & ride este ca toate locurile pe o rază de 500 de metri să fie în zonă albastră. Managerul Carrefour a cerut acest lucru, dar se teme că propriii clienți ar putea fi amendați.”

Soluția dorită: barieră automată cu citire de plăcuțe

Mickaël Costa speră într-o soluție tehnologică: o barieră automată, similară celei instalate la un alt Carrefour Market din Épinay-sur-Orge. Sistemul ar permite citirea plăcuțelor de înmatriculare și taxarea automobiliștilor care depășesc cele două ore gratuite.

Investiția a fost însă refuzată până acum de proprietarul parcării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE