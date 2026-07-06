Zeci de mii de francezi afectați de incendiile de vegetație

Incendiul, care a izbucnit sâmbătă lângă Trévillach, nu a fost încă stins. Au ars 4.600 de hectare de pădure și au fost evacuate 10.000 de persoane din 26 de municipalități.

Prefectul Pierre Regnault de la Mothe a explicat că prioritatea pompierilor este de a limita extinderea focului „la capătul și pe flancuri”. Zona afectată este muntoasă și greu accesibilă, ceea ce îngreunează intervențiile terestre. 

„Este o regiune foarte aridă, iar resursele noastre se luptă să ajungă la focare”, a precizat prefectul.

„Situația este complicată”, a declarat ministrul de interne, Laurent Nuñez.

Evacuările au vizat aproximativ 10.000 de locuitori, care au fost mutați temporar în săli de sport și alte spații sigure. 

Autoritățile le-au recomandat ferm să nu se întoarcă la casele lor până când situația se stabilizează.

 „Siguranța cetățenilor este prioritară”, a subliniat Laurent Nuñez la France 2.

Condiții meteorologice periculoase

Vânturile schimbătoare, temperaturile ce pot ajunge la 40°C și seceta extremă complică eforturile echipelor de salvare. 

Resursele aeriene, inclusiv patru avioane Canadair și un Dash 8, au reluat operațiunile de dimineață, însă pompierii se tem că schimbarea direcției vântului ar putea extinde flăcările în alte zone. 

„Uscăciunea aerului este excepțional de ridicată, iar vegetația este complet distrusă”, a declarat primarul din Ille-sur-Têt.

Peste 700 de pompieri, sprijiniți de 200 de vehicule și echipamente aeriene, sunt implicați în operațiunile de stingere. 

Prefectura a cerut companiilor să le dea liber pompierilor voluntari pentru a sprijini eforturile. 

Din păcate, au fost raportate victime: „Un pompier și un locuitor sunt în stare critică”, a anunțat prefectura, fără a oferi detalii suplimentare despre circumstanțele rănirilor.

Impact asupra Turului Franței

Incendiul a perturbat și desfășurarea celei de-a treia etape a Turului Franței, care va avea loc fără spectatori și fără caravana publicitară pe segmentul francez. 

A treia etapă a Turului Franței leagă Granollers (Spania) de Les Angles (Pirineii Orientali) și are loc luni, 6 iulie.

Decizia a fost luată pentru a evita aglomerarea drumurilor și a permite pompierilor să se concentreze pe operațiunile de salvare.

Incendiile din Pirineii Orientali fac parte dintr-o serie de focare care au afectat deja mai multe regiuni franceze, inclusiv Ariège, Aude, Gard și Drôme.

Laurent Nuñez a subliniat că, de la începutul anului 2026, 11.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, aproape dublu față de aceeași perioadă din 2025, când au fost afectate 5.700 de hectare.

„Este un sezon complicat al incendiilor, care a început cu o lună mai devreme decât de obicei”, a adăugat ministrul.

Și pompierii români luptă împotriva incendiilor de vegetație din Franța.

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