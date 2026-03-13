Casă istorică, vândută cu 1.000 de franci în Elveția

O clădire istorică din Bassersdorf, în cantonul Zürich din Elveția, ar putea ajunge în stare de degradare, după ce locuitorii au respins prin vot acordarea unui împrumut necesar pentru restaurarea ei.

Cunoscută sub numele de „Centrumshüsli”, casa construită în anul 1840 urma să fie vândută pentru prețul simbolic de 1.000 de franci, adică puțin peste 1.100 de euro, unui ONG care intenționa să o transforme într-un centru cultural deschis publicului.

Condiții stricte pentru vânzarea clădirii construite în 1840

Actualul proprietar al imobilului este comunitatea reformată locală, care a decis să renunțe la clădire, deoarece nu o mai utilizează.

Planul prevedea vânzarea locuinței în anumite condiții: cumpărătorul trebuia să fie o fundație sau o organizație nonprofit înregistrată în Elveția, clădirea istorică nu putea fi folosită în scopuri comerciale, iar accesul publicului trebuia garantat.

În plus, costurile de renovare, estimate la aproximativ 1,1 milioane de franci, trebuiau asigurate înainte de finalizarea tranzacției. Prețul simbolic de 1.000 de franci era valabil, inițial, până la finalul anului 2025.

Proiectul de renovare și donațiile strânse

Un grup de voluntari a creat asociația „Centrumshüsli” și a elaborat un proiect detaliat pentru restaurarea clădirii și transformarea ei într-un spațiu cultural și de întâlnire pentru comunitate.

Până în prezent, organizația a reușit să strângă aproximativ 682.000 de franci prin donații.

Restul sumei, aproximativ 500.000 de franci, urma să fie acordat sub forma unui împrumut rambursabil de către administrația locală.

Referendumul care a schimbat situația

Inițial, consiliul comunal aprobase acordarea acestui împrumut.

Propunerea a fost însă supusă votului locuitorilor, iar rezultatul a fost extrem de strâns. Proiectul a fost respins cu 52,2% dintre voturi, diferența fiind de doar 151 de voturi.

Consiliul local recomandase respingerea proiectului după ce din plan fusese eliminată ideea construirii unei toalete publice pe terenul clădirii, o cerință susținută anterior de autorități.

Președintele asociației, Christoph Füllemann, în vârstă de 74 de ani, spune că rezultatul votului este o mare dezamăgire. „Faptul că proiectul nostru a fost respins este frustrant. Am investit foarte mult timp și muncă în el”, a declarat acesta pentru publicația elvețiană Blick, parte a grupului Ringier.

Füllemann, fost consilier local, spune că știa că recomandarea autorităților de a respinge proiectul va avea un impact major asupra rezultatului votului.

Viitor incert pentru clădire

În prezent, viitorul clădirii istorice rămâne incert. Asociația urmează să decidă dacă va continua proiectul cu sprijin exclusiv privat sau dacă se va dizolva.

De asemenea, nu este clar ce se va întâmpla cu donațiile promise, multe dintre ele fiind, deocamdată, angajamente de finanțare, și nu sume deja transferate. Füllemann spune că speră totuși ca imobilul, situat într-o zonă centrală a localității, să poată fi salvat și să devină accesibil publicului.

Recent, un domeniu de lux din inima Elveției a fost scos la vânzare pentru suma impresionantă de 7.200.000 de franci elvețieni. Proprietatea, construită în 2016, include șapte apartamente, un grajd pentru cai, o pășune generoasă și o sursă proprie de apă.

Un angajat AEP se plângea că nu este repatriat de statul român în timp ce se afla în concediu medical în Dubai
Știri România 12:45
Un angajat AEP se plângea că nu este repatriat de statul român în timp ce se afla în concediu medical în Dubai
Apel către Parlament pentru respingerea proiectului de lege privind creșterea cotelor de vânătoare la urs
Știri România 12:27
Apel către Parlament pentru respingerea proiectului de lege privind creșterea cotelor de vânătoare la urs
Cum se împarte Dana Rogoz între carieră și viața de familie. „Răspunsul meu sincer este că nu am timp"
Stiri Mondene 12:46
Cum se împarte Dana Rogoz între carieră și viața de familie. „Răspunsul meu sincer este că nu am timp”
Regula de aur de la care nu se abate niciodată noul actor care apare la Kanal D. Ce face timp de 15 minute acasă cu familia
Stiri Mondene 12:41
Regula de aur de la care nu se abate niciodată noul actor care apare la Kanal D. Ce face timp de 15 minute acasă cu familia
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic"
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit" / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva" I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
