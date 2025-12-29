Posibilă discuție telefonică între Zelenski și Putin

Discuțiile purtate pe 28 decembrie la Mar-a-Lago, în Florida, ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre Zelenski și președintele Rusiei, după mai bine de cinci ani, potrivit unei surse citate de Fox News. Acest lucru ar fi un progres al negocierilor de pace purtate de președintele SUA.

Sursa a descris, de asemenea, modul în care asigurarea unei convorbiri telefonice directe între Zelenski și Putin ar fi o „victorie diplomatică” pentru președintele SUA.

„Dacă Putin ar fi participat la o convorbire telefonică duminică, aceasta ar fi fost cea mai mare realizare în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a declarat sursa sub protecția anonimatului.

„Aceasta ar fi (o) victorie diplomatică pentru președintele Trump. El pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc din punct de vedere emoțional, iar aceasta este o provocare”, a adăugat sursa.

Trump susține că au fost strânse toate „ingredientele” pentru un acord de pace

Trump a confirmat duminică că a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski, calificând conversația drept „bună și foarte productivă”, într-o postare pe Truth Social.

„Cred că avem toate ingredientele pentru a ajunge la un acord”, a declarat Trump reporterilor, stând lângă Zelenski, adăugând că procesul poate „avansa foarte rapid”.

„Cred că suntem în etapa finală a discuțiilor și vom vedea. Altfel, va dura mult timp. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a adăugat președintele SUA.

Ultima discuție directă dintre Zelenski și Putin a avut loc în 2020

Întâlnirea din Florida de duminică a avut loc la câteva zile după ce Zelenski a declarat că a avut o „discuție fructuoasă” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.

În centrul discuțiilor s-a aflat un plan de pace în 20 de puncte, susținut de SUA, rezultat în urma unor săptămâni de negocieri, care ar necesita un compromis din partea Kievului și Moscovei pentru a se angaja și, eventual, a discuta direct cu Zelenski

„Singura dificultate cu care se confruntă este că Putin a refuzat să discute cu Zelenski din iulie 2020, când au vorbit despre scandalul Wagner și operațiunea eșuată de arestare a militanților ruși Wagner”, a mai precizat sursa pentru Fox News. Ea a adăugat: „După aceea, Zelenski a încercat în repetate rânduri să discute cu Putin, dar acesta a refuzat. Au existat oportunități pentru o conversație în august și septembrie 2024, dar acestea au dispărut din nou când Ucraina a invadat regiunea Kursk”.

Relațiile dintre Putin și Zelenski ar fi fost mereu tensionate. „Înainte de acel moment din 2020, apelurile dintre Zelenski și Putin nu au fost niciodată prietenoase și a existat întotdeauna tensiune între ei. În timpul discuțiilor, Putin a fost întotdeauna taciturn, iar Zelenski a încercat să stabilească o relație”, a mai precizat sursa.

„Zelenski s-a comportat întotdeauna supus față de Putin și s-a prefăcut binedispus, aproape ca și cum ar fi jucat un rol pe scenă”, a explicat aceasta pentru publicația citată, susținând și că președintele Ucrainei „vorbea mult și citea din notițe, de frică să nu uite ceva”.

„Când Putin tăcea, Zelenski îl întreba mereu politicos: «Ce părere ai, Vladimir Vladimirovici?». (…) Putin nu a fost niciodată vorbăreț”, a mai spus sursa pentru Fox News.