„Vedem că regimul lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi europeni nu sunt pregătiţi să se angajeze în discuţii constructive”, a afirmat Lavrov.

Acesta a acuzat regimul ucrainean că „terorizează civilii, vizând infrastructura civilă din ţara noastră cu actele sale de sabotaj”.

Ministrul rus de externe a mai spus că forțele armate ucrainene „continuă să încerce să schimbe situația de pe front, unde armata rusă a preluat ferm inițiativa strategică”.

În paralel, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află în Florida pentru o întâlnire cu Donald Trump.

Întâlnirea, programată pentru duminică, are drept scop susţinerea cauzei Ucrainei şi obţinerea sprijinului liderului american pentru ultima versiune a planului de pace ce ar putea pune capăt celor aproape patru ani de război Rusia-Ucraina.

Pe 25 decembrie, Ministerul rus de Externe a declarat că se înregistrează progrese lente, dar constante, în negocierile cu SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE